Série A - Em jogo atrasado da 14ª rodada, o Juventude recebe o Vasco, no Alfredo Jaconi, às 19h. Libertadores - Pelo jogo de volta das oitavas de final da competição, jogam hoje, às 19h, Estudiantes-ARG (1)x(0) Cerro Porteño-PAR. O vencedor do mata mata pegará Inter ou Flamengo na próxima fase. Sul-Americana - Pelo jogo de volta das oitavas de final da competição, jogam Cienciano-PER (0)x(2) Bolívar-BOL, às 19h. Na sequência, às 21h30min, tem Independiente-ARG (0)x(1) Universidad de Chile e Universidad Católica-CHI (0)x(2) Alianza Lima-PER. Copa do Nordeste - Após mais de um mês sem jogos, a semifinal do torneio se inicia hoje. Às 21h30min, duelam Bahia x Ceará e CSA x Confiança. Luto - O Grêmio comunicou a morte do volante Vitor Hugo. Apesar de ter sido formado na base do Inter, foi no Tricolor que o ex-jogador se destacou. Pelo clube, foi tricampeão gaúcho e integrou o elenco que venceu o histórico título estadual de 1977, responsável por encerrar a seca de oito anos sem conquistas gremistas. A causa da morte não foi revelada. CBF - Samir Xaud, presidente da entidade, afirmou que mandou a Nike interromper a produção da camisa vermelha em reunião de urgência após o vazamento do design do uniforme que seria utilizado pela seleção brasileira na Copa de 2026. Ele ressaltou que não "levou para o lado político" ao ter vetado a cor, e sim que quis manter o simbolismo à bandeira nacional. Palmeiras - O Verdão oficializou a contratação do goleiro Carlos Miguel, que defendia o Nottingham Forest, da Inglaterra, desde a última temporada. O jogador acertou contrato por cinco anos. Tênis - O Brasil abriu o qualificatório do US Open com três tenistas em quadra. Representante feminina, Laura Pigossi mostrou muita resiliência para salvar um match point e virar diante da eslovena Tamara Zidansek, avançando com 5/7, 7/6 (7/2) e 6/3. No masculino, Thiago Monteiro encarou o norte-americano Murphy Cassone e se despediu com 3/6, 7/5 e 5/7. Já Thiago Wild teve pela frente o casaque Dimitry Popko e também acabou eliminado, caindo em sets diretos: 7/6 (7/4) e 6/3. O duelo entre o brasileiro João Lucas Reis e o belga Alexander Blockx não havia encerrado até o fechamento desta edição.