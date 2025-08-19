Museu do Hip Hop recebe campeonato de Skate na Zona Norte da Capital

Estão abertas as inscrições gratuitas para o campeonato “Hip Hop Esporte - Skate”, que acontecerá no próximo sábado (23), às 14h, na Quadra Petrobras do Museu da Cultura Hip Hop RS, na rua Parque dos Nativos, 545, Vila Ipiranga, em Porto Alegre.
O evento é promovido pela Nova Geração Skate, através do edital Vem Pro Museu. Uma pista com obstáculos será montada na Quadra Petrobras onde ocorrerá a competição dividida em duas categorias, kids, para meninos e meninas com idades entre 7 e 15 anos e amador, sem restrição de gênero ou idade. No amador, haverá premiação total de R$ 1.000,00. R$ 800,00 serão distribuídos em prêmios instantâneos durante a competição e a manobra mais estilosa receberá R$ 200,00.
Além do campeonato, durante a manhã, das 9h às 12h, haverá uma oficina de skate gratuita para crianças e adolescentes. As inscrições para a oficina podem ser realizadas neste link até o próximo dia 22. Os artistas Jhonguen e DJ Cass farão apresentações durante as atividades.
