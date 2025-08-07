Raphinha, Vinicius Junior e Marta concorrem ao prêmio Bola de Ouro 2025

A revista France Football divulgou nesta quinta-feira (7) os indicados ao prêmio Bola de Ouro, que elege os melhores jogadores e times de futebol da temporada passada.
Raphinha, do atual campeão espanhol Barcelona, e Vinicius Junior, do Real Madrid, disputam o prêmio de melhor jogador da temporada. Na categoria feminina, Marta, do Orlando Pride, e Amanda Gutierres, do Palmeiras, estão no páreo.
Botafogo (melhor time), Estêvão (melhor jovem), Alisson (melhor goleiro) e Arthur Elias (melhor técnico de times femininos) também representam o Brasil na disputa.
A edição de 2024 da Bola de Ouro foi marcada pela polêmica vitória do meia espanhol Rodri, do Manchester City, contrariando os prognósticos que indicavam a vitória de Vinicius Junior.
Além dos dois brasileiros, Cole Palmer, decisivo para a vitória do Chelsea na final da Copa do Mundo de Clubes, Ousmane Dembelé, artilheiro do PSG na campanha vitoriosa na Champions League, além de Lamine Yamal, do Barça, e Mbappé e Jude Bellingham, do Real, também concorrem ao prêmio de melhor do mundo da Bola de Ouro.
Campeão brasileiro e da Copa Libertadores em 2024, o Botafogo concorre como um dos melhores times na categoria masculina, em disputa que também tem Chelsea, PSG, Barcelona e Liverpool.
Na disputa pelo Troféu Kopa, que elege o melhor jovem jogador, Estêvão, que se transferiu recentemente do Palmeiras para o Chelsea, é um dos nomes indicados. Lamine Yamal, do Barcelona, e Désire Doué, do PSG, também concorrem ao prêmio.
Na disputa de melhor goleiro, o brasileiro Alisson, do Liverpool, atual campeão inglês, é um dos nomes no páreo pelo troféu Yashin.
Recentemente campeão da Copa América feminina com o Brasil, Arthur Elias concorre novamente como melhor técnico de time feminino. Ele já havia concorrido no ano passado, quando perdeu a disputa para a inglesa Emma Hayes, campeã olímpica em Paris com a seleção dos Estados Unidos, derrotando justamente o Brasil na decisão.
Na categoria feminina, se destacam os nomes da espanhola Alexia Putellas, vencedora da Bola de Ouro em 2021 e 2022.
A premiação se baseia no calendário europeu de futebol para eleger os melhores, com o período de avaliação abrangendo o segundo semestre do ano passado e o primeiro semestre de 2025.
A edição deste ano também marca a primeira vez que a France Football entrega os mesmos prêmios para homens e mulheres.
Os prêmios de melhor jovem, melhor goleiro e maior artilheiro da temporada também serão entregues neste ano para a categoria feminina, se juntando aos de melhor jogador, time e treinador.
A cerimônia de premiação, quando serão conhecidos os vencedores de cada categoria, acontece no dia 22 de setembro, no Théâthre du Chàtelet, em Paris.
A Bola de Ouro existe desde 1956. Para se chegar ao eleito o melhor do mundo, a revista France Football elabora uma pré-lista com 30 nomes, que são então avaliados por um júri composto por jornalistas de países cujas seleções estejam entre as cem primeiras no ranking da Fifa.
A premiação da revista francesa era concedida somente a jogadores europeus até 1994. No ano seguinte, passou a considerar atletas de qualquer país, desde que atuassem em solo europeu. A partir de 2006, jogadores em atividade em qualquer região passaram a ser elegíveis.
Atuando desde 2023 no Inter Miami, dos Estados Unidos, Messi foi o primeiro a receber a Bola de Ouro sem atuar em clubes da Europa.
Veja a seguir todos os indicados ao prêmio Bola de Ouro 2025
Melhor jogador
Raphinha - Barcelona
Vinicius Junior - Real Madrid
Ousmane Dembelé - PSG
Pedri - Barcelona
Cole Palmer - Chelsea
João Neves - PSG
Nuno Mendes - PSG
Michael Olise - Bayern de Munique
Declan Rice - Arsenal
Lamine Yamal - Barcelona
Vitinha - PSG
Florian Wirtz - Liverpool
Mohamed Salah - Liverpool
Virgil van Dijk - Liverpool
Fabián Ruiz - PSG
Viktor Gyökeres - Arsenal
Harry Kane - Bayern de Munique
Jude Bellingham - Real Madrid
Achraf Hakimi - PSG
Désire Doué - PSG
Serhou Guirassy - Borussia Dortmund
Erling Haaland - Manchester City
Khvicha Kvaratskhelia - PSG
Robert Lewandowski - Barcelona
Alexis Mac Allister - Liverpool
Kylian Mbappé - Real Madrid
Scott McTominay - Napoli
Lautaro Martínez - Inter de Milão
Gianluigi Donnarumma - PSG
Denzel Dumfries - Inter de Milão
Melhor jogadora
Alexia Putellas - Barcelona
Leah Williamson - Arsenal
Melchie Dumornay - Lyon
Pernille Harder - Bayern de Munique
Clàudia Pina - Barcelona
Cristiana Girelli - Juventus
Hannah Hampton - Chelsea
Barbra Banda - Orlando Pride
Emily Fox - Arsenal
Clara Matéo - Paris FC
Lucy Bronze Chelsea
Temwa Chawinga Kansas City
Patri Guijarro Barcelona
Troféu Kopa (masculino)
Ayyoub Bouaddi - Lille
Pau Cubarsi - Barcelona
Désiré Doué - PSG
Estêvão - Chelsea
Dean Huijsen - Real Madrid
Myles Lewis-Skelly - Arsenal
Rodrigo Mora - Porto
João Neves - PSG
Lamine Yamal - Barcelona
Kenan Yildiz - Juventus
Troféu Kopa (feminino)
Michelle Agyemang - Arsenal
Linda Caicedo - Real Madrid
Wieke Kaptein - Chelsea
Vicky Lopez - Barcelona
Claudia Martinez Ovando - Olimpia
Troféu Yashin (masculino)
Alisson Becker - Liverpool
Yassine Bounou - Al Hilal
Lucas Chevalier - Lille
Thibaut Courtois - Real Madrid
Gianluigi Donnarumma - PSG
Emiliano Martinez - Aston Villa
Jan Oblak - Atlético de Madrid
David Raya - Arsenal
Matz Sels - Nottingham Forest
Yann Sommer - Inter de Milão
Troféu Yashin (feminino)
Ann-Katrin Berger - Gotham FC
Cata Coll - Barcelona
Hannah Hampton - Chelsea
Chiamaka Nnadozie -
Daphne van Domselaar -
Agências