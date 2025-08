Ex-dirigente do Inter é condenado a dez anos de prisão por desvios em obras do Beira-Rio

A Justiça condenou o ex-vice-presidente de Patrimônio do Inter Emídio Marques Ferreira a 10 anos e seis meses de prisão em regime inicialmente fechado por crimes cometidos durante a gestão 2015-16. Além da pena, ele também terá que pagar multa no valor de R$ 607 mil e indenizar o clube pelos desvios de verbas do período. A decisão faz parte das consequências da Operação Rebote, deflagrada pelo Ministério Público, que revelou desvios de R$ 12,8 milhões na gestão do clube. Ainda cabe recurso da decisão.

Emídio Ferreira foi condenado por 209 práticas de estelionato e por organização criminosa. Além do ex-vice-presidente, o ex-presidente Vitorio Piffero e o ex-vice de finanças Pedro Affatato já haviam sido condenados na mesma operação. Piffero e Affatato receberam penas de 10 anos e seis meses e 19 anos e oito meses respectivamente, ambos respondem em liberdade.



Segundo o MP, a soma dos desvios é de cerca de R$ 12,8 milhões, referentes a contratos com oito empreiteiras. As empresas e os dirigentes vão ter que ressarcir os valores, mas o modo que será dada a divisão de responsabilidade ainda não foi divulgado.