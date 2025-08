Ídolo do Porto, Jorge Costa morre aos 53 anos após infarto no CT do clube

O diretor de futebol e ex-capitão do Porto Jorge Costa morreu na manhã desta terça-feira (5) aos 53 anos. O dirigente sofreu uma parada cardiorrespiratória no centro de treinamento dos Dragões E passou mal enquanto estava no CT. Costa recebeu a primeira assistência médica dentro do clube, incluindo o uso de desfibrilador.

Ele foi encaminhado para o hospital São João, mas não resistiu. Em 2022, o diretor sofreu um infarto, mas recuperou-se após ser submetido a um cateterismo. Costa vestiu a camisa do Porto entre 1992 e 2005, somando 383 jogos e 25 gols. Na galeria de conquistas estão: Liga dos Campeões, Liga Europa e oito títulos do Campeonato Português. Pela seleção do país foram 50 convocações e dois gols.

"O Futebol Clube do Porto manifesta a sua mais profunda tristeza e consternação pelo falecimento de uma figura incontornável da história do Clube. Jorge Costa personificou, ao longo da sua vida, dentro e fora de campo, os valores que definem o FC Porto: entrega, liderança, paixão e um inabalável espírito de conquista. Marcou gerações de adeptos e tornou-se um símbolo maior do Portismo", afirma o Porto, em nota oficial no seu site.

A morte de Jorge Costa repercutiu entre clubes e atletas. Cristiano Ronaldo publicou um stories no Instagram para prestar sua homenagem: "Até sempre, Jorge Costa", escreveu o craque. O ex-goleiro Vítor Baía também foi às redes para homenagear o ex-companheiro. "nesta terça-feira (05) o futebol perdeu um dos seus maiores guerreiros. Eu perdi um capitão. Um amigo", disse.