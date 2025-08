Copa do Brasil - Pelo jogo de volta das oitavas do torneio, hoje, às 19h tem Bragantino x Botafogo e Atlético-MG x Flamengo, às 19h30min, Retrô x Bahia e Athletico-PR x São Paulo e às 21h30min, Palmeiras x Corinthians.

Copa do Brasil Feminina - Nesta quarta-feira (5), às 15h, pela terceira fase, tem Bahia x Grêmio e às 19h30min, Inter x 3B da Amazônia.

Futebol Internacional - Estêvão foi apresentado no Chelsea ontem. O atacante revelado no Palmeiras completou 18 anos e finalmente vestiu a camisa do clube inglês, no qual estava acertado há um ano e meio. O reforço recebeu as boas-vindas na nova casa e não escondeu a emoção. 'Bem-vindo ao campeão mundial", anunciou o clube.

Justiça - A Justiça do Rio Grande do Sul condenou o ex-vice de Patrimônio do Inter Emídio Marques Ferreira a 10 anos e seis meses de prisão em regime inicialmente fechado por crimes cometidos no clube durante a gestão 2015/16. Ele também terá de indenizar o clube por desvios de verbas do período.

Fórmula 1 - Uma das principais figuras da história da Fórmula 1, Bernie Ecclestone se manifestou sobre as declarações de Lewis Hamilton e pediu que o heptacampeão abandone as pistas antes que "algo ruim" aconteça a ele. Em seu discurso, o ex-dirigente fez uma avaliação sobre a nova geração e colocou o brasileiro Gabriel Bortoleto como um dos substitutos do piloto britânico na Ferrari.

Luto - O Fluminense sofreu um grande baque antes da decisão da vaga às quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Maracanã, com o Internacional - tem vantagem de 2 a 1 construída no Beira-Rio. Diego Arantes, preparador físico do time profissional, de apenas 38 anos, morreu nesta terça-feira, vítima de um câncer.

Luto 2 - O futebol alemão está de luto. Morreu na noite da última segunda-feira o ex-atacante Frank Mill, campeão do mundo em 1990 sob a direção de Franz Beckenbauer, e que esteve nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-1984. O ex-jogador de 67 anos sofreu um ataque cardíaco fulminante. "Lamentamos a perda de Frank Mill, nosso campeão mundial de 1990. Descanse em paz, Frank. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos", escreveu o perfil da seleção alemã.