Hugo Calderano sofre, mas faz valer o favoritismo e é campeão do WTT de Foz do Iguaçu

Hugo Calderano é campeão mais uma vez no tênis de mesa. Neste domingo (3), o carioca (número 3 do ranking) enfrentou o alemão Benedikt Duda (12º do mundo) e teve dificuldades para despachar o oponente europeu por 4 a 3, com parciais de 11/7, 11/7, 9/11, 11/8, 9/11, 10/12 e 11/8 na grande final do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, no Paraná.



Mais cedo, Calderano já havia entrado em quadra, mas não teve grandes dificuldades para vencer o jovem talento sul-coreano Oh Junsung por 3 a 0, com parciais de 11/5, 11/4 e 11/5, em apenas 22 minutos de partida. Este é o terceiro título seguido em simples do brasileiro. É o primeiro não asiático a alcançar este feito no circuito.

Calderano começou o jogo muito agressivo, mostrando que não estava disposto a oferecer brechas para o adversário canhoto. O primeiro set teve alguns poucos momentos favoráveis para Duda, mas Calderano mostrou ter o controle da situação. 11 a 7 para o carioca.



O segundo set começou um pouco mais equilibrado, com Calderano cometendo alguns erros e proporcionando momentos de confiança para o alemão. Depois de perder por 6/4, o brasileiro conseguiu se recuperar através dos saques e empatou o jogo. Com os dois distantes da mesa, a agressividade do brasileiro falou mais alto. Parcial de 11/7 novamente.



Assim como na parcial anterior, Duda começou o 3º set melhor. Ele chegou a abrir 6/2, impondo mais pressão pra cima do anfitrião. Quando Hugo começou a reduzir a desvantagem, o alemão pediu tempo técnico. A estratégia não foi eficaz para parar mais uma reação do brasileiro. Porém, pela primeira vez na partida, Duda conseguiu chegar ao oitavo ponto - e depois o nono e o décimo. Hugo teve paciência, mas parou na rede no 11º tento do europeu. Parcial de 11/9.