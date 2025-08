Série B - Pela 20ª rodada, no final de semana, teve Botafogo-SP 2x1 América-MG, Amazonense 2x2 Goiás, Chapecoense 3x2 CRB e Novorizontino 1x1 Avaí. A partida entre Athletico-PR x Paysandu não havia encerrado até o fechamento da edição. Hoje, às 19h, tem Athletic x Atlético-GO e, às 21h30min, Cuiabá x Volta Redonda.

Série D - Único representante gaúcho na segunda fase da competição, o São José empatou com o Goiatuba por 1 a 1 fora de casa neste sábado e precisa de uma vitória simples em casa na partida de volta para chegar às oitavas da competição.

Divisão de Acesso - A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) adiou os jogos decisivos que ocorreriam neste final de semana em função das condições climáticas.

Fórmula 1 - O piloto Gabriel Bortoleto, 20 anos, conquistou neste domingo seu melhor resultado em sua temporada de estreia na F1. O jovem brasileiro da Sauber completou o GP da Hungria na sexta colocação, em prova que teve dobradinha da McLaren. A vitória no circuito ficou com o britânico Lando Norris, seguido de perto pelo companheiro de equipe, Oscar Piastri. George Russell da Mercedes completou o pódio. A liderança do campeonato é de Piastri, agora com 284 pontos; Norris soma 275, seguido pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull, com 187.

Fórmula 3 - O brasileiro Rafael Câmara conquistou neste domingo o título da categoria que é considerada uma das etapas de acesso à F1. O piloto de 20 anos liderou de ponta a ponta a etapa da Hungria, no circuito de Hungaroring, e assegurou antecipadamente a primeira colocação da temporada. O pernambucano da equipe Trident chegou aos 156 pontos no campeonato e não pode mais ser alcançado.

Luto - O goleiro brasileiro Jeferson Merli, 27, morreu afogado neste sábado numa praia fluvial de Portugal, país onde atuava. Merli era atleta do Desportivo Caldelas, que atua nas divisões distritais da região de Braga, no norte do país europeu. De acordo com a imprensa portuguesa, o jogador estava de férias. Em nota de pesar, o Desportivo Caldelas destacou a dedicação dentro de campo, a amizade e o profissionalismo do jogador, além de manifestar solidariedade à família e aos amigos de Merli, que havia renovado seu contrato com a instituição recentemente.