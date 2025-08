Inter x São Paulo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Neste domingo (3), o Inter recebe o São Paulo, no Beira-Rio, às 20h30min, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado é o atual 10º colocado da competição com 21 pontos. Apenas um ponto separa o Alvirrubro do rival paulista, que ocupa a 8ª posição com 22. Portanto, caso consiga os três pontos, o time do técnico Roger Machado se aproxima da zona de pré-Libertadores e pode sonhar mais alto dentro do campeonato. O duelo será transmitido na plataforma de streaming Amazon Prime.

O time do técnico Roger Machado chega para o duelo após uma dura derrota, dentro do Beira-Rio, para o Fluminense na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, diante do tricolor paulista, o Inter se reencontra com a torcida procurando readquirir a confiança para o confronto da volta contra os cariocas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Alan Benítez, Mercado (Vitão), Juninho e Bernabei; Ronaldo (Richard), Thiago Maia, Bruno Tabata e Carbonero; Vitinho e Valencia. Técnico: Roger Machado.

São Paulo - Rafael; Arboleda, Ferraresi, Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia Marcos Antonio (Alisson), Rodriguinho, Enzo Díaz; Luciano, André Silva.Técnico: Hernán Crespo.

Arbitragem - Ainda não foi divulgada.

SERVIÇOS INTER X SÃO PAULO

Local: Beira-Rio, Porto Alegre;

Transmissão: Amazon Prime;

Data e Hora: Domingo (3), às 20h30min;