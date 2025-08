Fluminense x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio já está no Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense no Maracanã neste sábado (2), às 21h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em sua última partida os gaúchos conquistaram sua primeira vitória desde o retorno da pausa para o Mundial de Clubes, ao derrotar o Fortaleza na última terça (29). Contra os cariocas, tenta embalar e se distanciar da zona de rebaixamento. Já o Flu, que disputa a partida de volta da Copa do Brasil contra o Inter no meio da semana, deve ir com time reserva. No Brasileiro, a equipe comandada pelo técnico Renato Portaluppi vem de quatro derrotas.

Para essa partida, Mano vai ter dores de cabeça para montar a equipe. O lateral-direito Gustavo Martins teve lesão muscular na coxa direita confirmada. João Lucas é o único jogador da função no elenco, mas, mesmo no banco, não entrou após a saída de Gustavo Martins contra o Leão do Pici. Na ocasião, Camilo foi deslocado para a posição. Um dos dois deve ser o titular no jogo deste final de semana. O treinador também não vai contar com Balbuena e Carlos Vinicius, as mais novas contratações. Marlon, Cristian Olivera e Villasanti também serão desfalques. Os dois primeiros estão suspensos pelo terceiro amarelo e o paraguaio vai ser poupado para minimizar o efeito das dores que vem sentindo no púbis. Lucas Esteves, Alex Santana e Pavon serão os prováveis substitutos.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Fluminense - Fábio; Guga, Manoel, Thiago Santos e Fuentes; Hércules, Martinelli, Lima, Ganso e Canobbio (John Kennedy); Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi



Grêmio - Volpi; Camilo (João Lucas), Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi, Alex Santana, Alysson, Riquelme e Pavon; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes





Arbitragem - Lucas Paulo Torezin (PR) será auxiliado por Rafael Trombeta (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR). No var, Rodolpho Toski Marques (PR)



SERVIÇO FLUMINENSE X GRÊMIO



Local: Maracanã, Rio de Janeiro;



Transmissão: Premiere e SporTV;



