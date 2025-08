Copa América feminina - O Brasil enfrenta a Colômbia neste sábado, às 18h, em Quito, no Equador, pela grande final. A seleção brasileira ficou na liderança do Grupo B, vencendo as partidas contra Venezuela, Bolívia e Paraguai, e empatando contra a Colômbia na última rodada. A semifinal brasileira foi contra o Uruguai, e a seleção saiu com a vitória por 5 a 1. Série B - Pela 20ª rodada, nesta sexta, às 19h, tem Remo x Ferroviária e, às 21h30min, Operário-PR x Criciúma. No sábado, às 16h jogam Novorizontino x Avaí, Botafogo-SP x América-MG (18h30min) e Amazonas x Goiás (20h30min). No domingo, tem Chapecoense x CRB (16h), Athletico-PR x Paysandu (18h30min). Série C - Pela 15ª rodada, no domingo, às 19h, tem Ypiranga x Caxias. Série D - Pelo jogo de ida da segunda fase, no sábado, às 15h30min, jogam Goiatuba x São José. Divisão de Acesso - Pela partida de volta das quartas, no domingo, às 15h, tem Aimoré x Lajeadense, Passo Fundo x Veranópolis, Novo Hamburgo (0) x (0)Gramadense e Inter-SM (0) x (0) Bagé. Lucas Paquetá - O meia foi inocentado no caso que investigava a suspeita de participação em esquema de manipulação de partidas da Premier League para favorecer apostadores. Em maio de 2024, o jogador de 27 anos havia sido acusado de forçar o recebimento de cartões amarelos em quatro partidas, em 2022 e 2023. Bahia - O clube formalizou ao Brentford uma proposta pelo jovem atacante Gustavo Nunes, ex-Grêmio, e aguarda resposta. O modelo do negócio prevê empréstimo com obrigação de compra mediante metas por 18 milhões de euros (R$ 115 milhões). Fórmula 1 - Neste final de semana, os motores voltam a roncar pela 14ª etapa do mundial no circuito de Hungaroring, na Hungria. Nesta sexta, às 8h30min, começam os treinos livres. No sábado, às 11h, tem a classificação e no domingo, às 10h, vai ser dada a largada para o GP. Único piloto brasileiro na categoria. Gabriel Bortoletto chega para a corrida após, pela segunda vez, pontuar na sua temporada de estreia. Obituário - Um dos grandes nomes da história do basquete feminino, o brasileiro Antônio Carlos Vendramini morreu nesta quinta-feira, aos 74 anos. Vendra estava internado e não resistiu a complicações causadas por um tumor.