Inter x Fluminense: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter volta a campo contra o Fluminense nesta quarta (30), às 21h30min, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em alta, o Colorado vai tentar encaminhar a vaga em casa, para chegar mais tranquilo no jogo de volta no Rio de Janeiro. Os gaúchos estão invictos desde o retorno da pausa para o Mundial de Clubes. Já os cariocas, brasileiro que chegou mais longe na competição internacional, vive um momento ruim. No mesmo período, o Flu sofreu quatro derrotas. A última vitória dos cariocas foi justamente o 2 a 0 em cima do Alvirrubro, antes da pausa.LEIA TAMBÉM: 'Desatenção no início' liga o alerta no Inter antes do duelo com o Fluminense