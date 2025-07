Grêmio anuncia a venda de Igor Serrote para o Al Jazira, dos Emirados Árabes

O Grêmio anunciou nesta segunda-feira (28) a venda do lateral-direito Igor Serrote. O jogador se despediu da equipe e já não vai atuar contra o Fortaleza nesta terça-feira (24). Seu próximo destino é o Al Jazira dos Emirados Árabes Unidos. A venda envolveu um valor de 5,5 milhões de dólares, aproximadamente R$ 30 milhões. O Tricolor permanece com 20% dos lucros de uma venda futura, pela cláusula de mais-valia.

Serrote foi formado na base do clube, natural de Santa Catarinapara atuar no sub-10. Nesse período recebeu a alcunha de serrote, em função do cabelo espetado, ao estilo Moicano. No entanto, foi durante a Copa América sub-20, no começo deste ano, que o jovem de 20 anos ganhou notoriedade.No jogo decisivo contra a Argentina, Serrote deu uma assistência para empatar e garantir o título da competição., que deixou o campo chorando. Igor ainda provocou os argentinos. Ao ser substituído, saiu mostrando os cinco dedos da mão, em alusão às cinco Copas do Mundo conquistadas pela seleção canarinho.Nesta temporadado time do técnico Mano Menezes, inclusive no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, a derrota por 1 a 0 contra o Palmeiras. Serrote despede depois de ter participado de 19 partidas pela equipe principal do Tricolor e ter conquistado o título gaúcho de 2024.