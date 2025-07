Grêmio x Fortaleza: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio encara o Fortaleza, nesta terça-feira (29), às 20h30min, na Arena, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. No atual momento, ambas as equipes se encontram na parte de baixo da tabela da competição, mesmo que em proporções diferentes. O Tricolor é o atual 14º colocado, com 17 pontos, enquanto o Leão do Pici ocupa a 18ª posição com três pontos a menos. A transmissão da partida fica a cargo do Premiere.

O duelo carrega um peso considerável sobre as costas do técnico Mano Menezes. Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão, os gaúchos estão em um situação desagradável nas proximidades da zona de rebaixamento - dois pontos os separam do Santos, 1º time dentro do Z-4. Além disso, a sequência sem êxito foi acompanhada por uma má atuação nas partidas, o que levou à cobrança da torcida sobre o comandante, que garantiu melhorias nítidas na equipe - fato que não ocorreu até então. Agora, contra o time do técnico Renato Paiva, existe a expectativa dos porto-alegrenses reencontrarem o caminho dos bons resultados.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti (Alex Santana) e Riquelme; Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Fortaleza - Vinícius Silvestre; Tinga, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva.

Arbitragem - Alex Gomes Stefano (RJ) será auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO). No VAR, Charly Wendy Straub Deretti (SC).



SERVIÇO GRÊMIO X FORTALEZA



Local: Arena, Porto Alegre;

Transmissão: Premiere;

Data e Hora: Terça-feira (29), às 20h30min;