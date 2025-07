Copa do Brasil - Pela partida de ida das oitavas de final, às 19h, tem Botafogo x Bragantino. Série B - Nesta terça, às 20h30min, tem Criciúma x Cuiabá e Goiás x Remo, às 21h35min. Pep Guardiola - O técnico vai se afastar da função de treinador quando seu atual contrato com o Manchester City, válido até junho de 2027, terminar. O comandante espanhol já havia comentado sobre esta possibilidade em outras ocasiões, mas agora a decisão está tomada. Atlético-MG - O Galo avançou nas tratativas pela contratação do meia-atacante Reinier, do Real Madrid. O clube busca adquirir o jogador em definitivo nesta janela de transferências, com um contrato válido por quatro anos e meio. Flamengo - Acertado com o Rubro-Negro, Samuel Lino foi liberado do treinamento do Atlético de Madri e desembarca no Rio de Janeiro na manhã de hoje para finalizar os detalhes da negociação. O atacante irá custar 24 milhões de euros - sendo 22 milhões de euros (R$ 143 milhões) fixos e mais 2 milhões de euros (R$ 13 milhões) em bônus por metas. Desta forma, Samuel Lino se tornará a contratação mais cara da história do clube. Real Madrid - O clube não descarta vender o brasileiro Vinícius Júnior se chegar uma grande oferta. Os espanhóis consideram negociar o atacante diante das exigências para renovar o contrato. O vínculo com os espanhóis vai até 30 de junho de 2027. Vini deseja ganhar um salário semelhante ao do francês Kylian Mbappé. Mas o Real não estaria disposto a aumentar os vencimentos do brasileiro nesses valores. Tênis - Em seu primeiro jogo em quadras duras desde 24 de março, João Fonseca teve problemas para devolver os ótimos saques do australiano Tristan Schoolkate e, sem conseguir um break point sequer, acabou eliminado em sua estreia no Masters 1000 de Toronto, no Canadá, por 2 sets a 0 (7/6(5) e 6/4). Surfe - A WSL anunciou o calendário de 2026 sem a realização de uma prova Finals e com mais atletas no tour feminino. O Circuito Mundial vai valorizar a etapa de Pipeline e anular as baterias preliminares de cada disputa. A próxima temporada ai começar em abril, em Bells Beach, na Austrália, e será finalizada justamente nas ondas do Havaí, entre 8 e 20 de dezembro.