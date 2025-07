Série B - Pela 19ª rodada, neste sábado tem Ferroviária x Operário-PR, às 18h30min e CRB x Novorizontino, às 20h30min. No domingo, jogam Coritiba x Amazonas e Volta Redonda x Vila Nova-GO, às 16h, América-MG x Athletico-PR, às 18h30min, Atlético-GO x Chapecoense e Avaí x Botafogo-SP, às 19h.

Série D - Neste domingo, às 16h, pela 14ª e última rodada, tem Azuriz x São Luiz, Guarany x Joinville, Barra-SC x Brasil-Pel e São José x Marcílio Dias.

Série C - Pela 14ª rodada, neste sábado, às 19h30min, tem Retro x Ypiranga. No domingo, entram em campo Caxias x Ponte Preta, às 16h30min.

Divisão de Acesso - Neste domingo, às 15h, pela 15ª e última rodada, tem União Frederiquense x Gaúcho, Passo Fundo x Glória, Brasil-Far x Esportivo, Veranópolis x Inter-SM, Santa Cruz x Bagé, Novo Hamburgo x Gramadense e Lajeadense x Real SC.

Copa América - Nesta sexta, às 21h, a seleção feminina enfrenta a Colômbia pela última rodada da fase de grupos da competição. A partida vai definir quem passa em primeiro no grupo B. As brasileiras estão na liderança com nove pontos, seguidas pelas colombianas, com sete.

Flamengo - O Rubro-Negro acertou a contratação do lateral-direito Emerson Royal, de 26 anos, atualmente no Milan, que chegará para ser a reposição para a saída de Wesley para a Roma. O time carioca atravessou a negociação em andamento do jogador com o Besiktas e pagará 9 milhões de euros (R$ 58 milhões, na cotação atual) ao clube italiano.

Barcelona - Lamine Yamal foi eleito o melhor jogador da temporada 2024/2025, em votação promovida pelo jornal O Marca. Ele ganhou o prêmio "100 do Marca", em alusão aos 100 jogadores com mais pontos no pleito.

Fórmula 1 - Gabriel Bortoletto volta às pistas neste final de semana pelo GP da Bélgica. A 13ª etapa da temporada terá duas corridas. No sábado, às 7h, tem a corrida Sprint, um pouco depois, às 11h, vai ser definida a classificação para a largada da corrida tradicional que ocorre no domingo, às 10h.

Vôlei - A seleção feminina derrotou a Alemanha nesta quinta-feira por 3 a 0 (25/19, 26/24 e 25/14) pelas quartas de final da Liga das Nações. Na semi, as brasileiras vão enfrentar o Japão neste sábado, às 15h.