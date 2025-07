Série A - Nesta quinta, às 19h, pela 16ª rodada, tem Juventude x São Paulo. Série B - Pela 18ª rodada tem Botafogo-SP x Criciúma, às 19h e Remo x Avaí, às 21h35min. Sul-Americana - Pelo jogo de volta dos playoffs, jogam às 19h, Guaraní-PAR (0)x(5) Universidad de Chile e, às 21h30min, Atlético-MG (1)x(0) Bucaramanga-COL. Brasileirão Sub-20 - A rodada derradeira acabou com fins diferentes para a dupla Gre-Nal. O Inter foi rebaixado para a Série B do torneio de base. O Colorado, em casa, perdeu para o Santos por 4 a 2 e ocupou o lugar restante no Z-3. O Grêmio também foi derrotado, 2 a 0 para o Vasco, mas contou com o tropeço do rival para se garantir na elite. Copa América - A seleção feminina está classificada às semis da competição. A confirmação veio depois da goleada por 4 a 1 aplicada sobre o Paraguai na 4ª rodada da fase de grupos na noite da última terça-feira. As brasileiras venceram todas as três partidas que disputaram e sofreram apenas um gol na campanha até o momento. O próximo confronto é contra a Colômbia amanhã. Atlético-MG - Rony voltou atrás e retirou pedido de rescisão com o clube na Justiça. O jogador cobra salários atrasados. Gustavo Scarpa, Guilherme Arana e Igor Gomes, também afirmam terem valores a receber da equipe mineira. Fórmula 1 - A Red Bull está sob nova direção. Após saída de Christian Horner, Laurent Mekies é apenas o segundo chefe de equipe a assumir na escuderia. Antes da estreia em corridas neste final de semana, o piloto holandês Max Verstappen revelou estar ansioso para trabalhar com o novo chefe. Estados Unidos - O Comitê Olímpico e Paralímpico dos EUA proibiu efetivamente as mulheres transgênero de participar de competições femininas, informando às federações que supervisionam natação, atletismo e outras modalidades que têm a "obrigação de cumprir" uma ordem executiva emitida pelo presidente Donald Trump. A ordem executiva fala em 'manter os homens fora dos esportes femininos'.