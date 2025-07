Cristaldo está fora do jogo contra o Alianza

O Grêmio divulgou os relacionados para a partida desta quarta-feira (23), às 21h30min, na Arena, contra o Alianza Lima, pela partida de volta dos playoffs da Sul-Americana. Franco Cristaldo, cotado para ser titular, ficou de fora da lista. O meia argentino apresentou desgaste muscular e vem se queixando de dores a alguns dias.

. Nas últimas duas partidas, o técnico Mano Menezes havia escalado um meio-campo com três volantes. O treinador já havia afirmado que para reverter a derrota por 2 a 0 sofrida no Peru, seria necessário montar um esquema que privilegiasse as oportunidades ofensivas.. Com isso, o mais provável é que o técnico volte a utilizar a formação com três volantes. Caso queira um meia armador de função, o garoto Riquelme é a única alternativa entre os relacionados.