Sul-Americana - Pelas partidas de volta dos playoffs, nesta quarta tem Palestino x Bolívar, às 19h e Once Caldas x San Antonio Bulo Bulo, às 21h30min. Série B - Pela 18ª rodada, jogam Chapecoense x Volta Redonda-RJ e Novorizontino x Goiás, às 19h. Às 21h30min, Amazonas x Paysandu entram em campo. Divisão de Acesso - Pela 14ª rodada, tem Gaúcho x Brasil-Far, Glória x Veranópolis e Real SC x Novo Hamburgo, às 15h. Às 19h, jogam Esportivo x Santa Cruz e Aimoré x Lajeadense. Às 19h30min, se enfrentam Inter-SM x União Frederiquense e Bagé x Passo Fundo. Eurocopa Feminina - Pelas semifinais, às 16h, tem Alemanha x Espanha. A outra finalista é a Inglaterra que venceu a Itália por 2 a 1. Seleção brasileira - Autora de dois gols na goleada por 6 a 0 sobre a Bolívia, pela Copa América Feminina, no Equador, a meio-campista Luany, de apenas 22 anos, vem ganhando destaque na equipe. Natural do Rio de Janeiro, Luany começou sua trajetória no projeto "Daminhas da Bola", fundado por Thaissan Passos, atualmente técnica do time feminino do Grêmio. Corinthians - A crise administrativa ganhou novos capítulos por causa de polêmicas envolvendo despesas de antigas gestões. O Conselho Deliberativo vai dar andamento à investigação dos gastos do ex-presidente Andrés Sanchez. Ele gastou R$ 9.416,00 durante uma viagem a Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, na reta final de seu último mandato. Agora, na gestão Duílio Alves, durante 36 dias de prestação de contas, foram 176 compras declaradas, totalizando R$ 86.524,62. Atlético MG - O atacante Rony tenta na Justiça a rescisão de contrato com o clube. Ele alega atrasos nos pagamentos do FGTS, luvas e direito de imagem. Em nota, o Galo confirma o processo e afirma que está com salários em dia. Flamengo - Em mensagem em grupo de Whatsapp com figuras importantes da política rubro-negra, o chefe do departamento médico do clube, José Luiz Runco, afirmou que De la Cruz apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e outra lesão no joelho esquerdo. Surfe - A última etapa do Mundial pode ter uma mudança. O brasileiro Alejo Muniz anunciou que está fora da etapa em Teahupoo, no Taiti, por causa de uma lesão no ombro. A ausência pode abrir caminho para Gabriel Medina.