Tênis - João Fonseca subiu uma posição no ranking e voltou a registrar sua melhor colocação na lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), na atualização de ontem. Ele ocupa agora a 47ª colocação. Seleção feminina - O Brasil volta a campo nesta terça, às 21h, para a 3ª partida pela Copa América. Depois das vitórias sobre Venezuela e Bolívia, a seleção comandada por Arthur Elias tem pela frente o Paraguai. Com duas vitórias, a seleção lidera o grupo B de forma isolada e precisa de um resultado positivo para encaminhar a vaga à semifinal. Série B - Abrindo a 18ª rodada, jogam nesta terça, Operário-PR x Atlético-GO (19h), Athletico-PR x Ferroviária-SP (20h), Athletic-MG x Coritiba (21h30min) e Vila Nova-GO x CRB (21h35min). Sul-Americana - Pelo jogo de volta dos playoffs, se enfrentam às 19h, Cerro Largo-URU (0)x(0) Central Córdoba-ARG. Já às 21h30min, tem América de Cali-COL (0)X(0) Bahia e Vasco da Gama (0)x(4) Independiente del Valle-EQU. Flamengo - O clube está próximo de um acordo com Saúl Niguéz, do Atlético de Madrid. O diretor de futebol José Boto teve uma conversa com o meio-campista para convencê-lo a vir para o Rio de Janeiro e assinar com o Rubro-Negro por três anos. Palmeiras - O Verdão estaria analisando o mercado em busca de um substituto para Richard Ríos, negociado para o Benfica por € 30 milhões (cerca de R$ 195 milhões). De acordo com a imprensa de Portugal, o clube paulista mira a contratação de Otávio, brasileiro naturalizado português ex-Porto. Rafinha - O ex-lateral-direito com passagens por Flamengo e Bayern de Munique, anunciou a sua aposentadoria do futebol. Sem clube desde março - após o rescindir com o Coritiba - o agora ex-jogador seguirá como comentarista dos canais Globo. Arbitragem - A semifinal da Eurocopa Feminina entre Alemanha e Espanha, nesta quarta, terá um trio brasileiro. Edina Alvesfoi escolhida para dirigir o confronto, com as assistentes Neuza Back e Fabrini Bevilaqua. Basquete - As principais jogadoras da WNBA aproveitaram a visibilidade do All-Star Game, na noite de sábado, para expressar o descontentamento com a liga. Elas aqueceram com camisetas que traziam a mensagem: "Paguem o que nos devem".