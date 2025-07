Torcedor é detido por injúria racial contra Caio Paulista, do Atlético-MG, na Colômbia

Um torcedor do Atlético Bucaramanga foi detido pela polícia colombiana por cometer injúria racial contra o brasileiro Caio Paulista, do Atlético-MG. O episódio de discriminação aconteceu na noite desta quinta-feira (17), durante partida entre as duas equipes pelos playoffs da Copa Sul-Americana, no Estádio Américo Montanini.

Gestos racistas foram flagrados em fotografias, uma delas publicada pelo clube mineiro nas redes sociais. As ofensas aconteceram ainda durante a partida, na saída para o intervalo. A publicação mostra uma foto de um torcedor colombiano apontando para a cor da pele e gritando em direção ao gramado.



O Atlético-MG disse ter feito um boletim de ocorrência e que seguirá acompanhando o caso. "Essa situação é revoltante e precisa acabar de uma vez por todas! Até quando teremos que conviver com esse absurdo?", escreveu o clube, que venceu por 1 a 0 e define a vaga na próxima semana, em partida na Arena MRV, em Belo Horizonte.



O atacante Hulk, autor do gol da vitória atleticana, comentou o caso após a partida. "Não adianta a gente bater de frente, brigar, fazer campanha contra o racismo. É triste, é frustrante. A punição tem que ser mais severa", cobrou.



