Divisão de Acesso - Pela 8ª rodada, se enfrentam nesta terça, às 19h, Santa Cruz x Real. Às 19h30min, tem Esportivo x Gramadense e Lajeadense x Farroupilha. Futebol Internacional - John Textor deve vender suas ações do Crystal Palace a Woody Johnson, proprietário do New York Jets, da NFL. Textor e Johnson encaminharam um acordo de 254 milhões de dólares (cerca de R$ 1,4 bi) por 43% da ações do Crystal Palace. Essa é a parte que pertence a John Textor, dono também do Botafogo e do Lyon (FRA). Santos - Faltando apenas uma semana para o fim do seu contrato com o Alvinegro, Neymar mantém indefinido o seu futuro. O jogador tem vínculo com o clube paulista até o dia 30 e ainda não tomou uma decisão sobre os próximos passos no futebol. O clube tem interesse em renovar o vínculo do atleta até a Copa do Mundo do ano que vem. São Paulo - O técnico Hernán Crespo chegou ao Tricolor ontem para iniciar sua 'nova Era' no clube. Por enquanto, Crespo vai trabalhar apenas nos bastidores e em reuniões com a diretoria. O elenco só se reapresenta dia 26 para voltar aos treinos. Pinheiros - O jovem Kelvin Kenaldy da Silva, goleiro de 17 anos, morreu após passar mal no alojamento do time. Kelvin chegou a ser socorrido, mas faleceu no hospital. Ele recebeu primeiros socorros no local, foi levado de Samu, mas não resistiu. O jovem estava no clube desde o início do ano e atuava nas categorias de base. Ele se preparava para jogar a Série A-2 do Gauchão sub-17. Racismo - Pivô de uma suspeita de racismo no jogo em que o Real Madrid derrotou o Pachuca por 3 a 1 no domingo, pela segunda rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, o zagueiro argentino Gustavo Cabral negou que tenha ofendido o zagueiro Rüdiger durante o confronto e classificou o episódio como "uma discussão". Tênis - Depois da dura eliminação em Halle na semana passada, João Fonseca reagiu no circuito com uma grande vitória na estreia no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. O brasileiro bateu o belga Zizou Bergs, 50º do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (8/10), 6/0 e 6/3. Tênis 2 - Bia Haddad enfrenta nesta terça, pela manhã, na primeira rodada WTA 500 de Bad Homburg, a norte-americana Ashlyn Krueger, 33ª do ranking.