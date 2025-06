Williams confirma renovação contratual de James Vowles, chefe de equipe da escuderia

A Williams anunciou a renovação contratual de longo prazo com James Vowles, que seguirá no comando da equipe na Fórmula 1. O britânico de 45 anos, que assumiu a liderança da equipe em 2023, continuará à frente do projeto que visa recolocar a tradicional escuderia entre as protagonistas da categoria. O vínculo representa um voto de confiança da Atlassian Williams Racing na continuidade da reestruturação iniciada há pouco mais de dois anos.

Com passagem de mais de duas décadas por equipes vitoriosas do paddock, Vowles construiu uma reputação de estrategista e gestor eficiente. Sua chegada ao time de Grove marcou uma nova etapa para a equipe, que buscava se afastar das temporadas em que ocupou as últimas posições do grid. Desde então, o britânico tem liderado uma reformulação profunda nos bastidores, com foco na modernização de estruturas, contratação de talentos e revisão de processos técnicos e administrativos.

A renovação foi celebrada como um sinal de estabilidade interna, algo que faltava à Williams desde a saída da família fundadora. Sob comando de um novo grupo gestor e com respaldo financeiro da Dorilton Capital, que completa cinco anos à frente da equipe em agosto, a escuderia investe na criação de um ambiente competitivo e sustentável, capaz de atrair nomes de peso e parcerias estratégicas.

No atual campeonato, a equipe tem demonstrado evolução. Com 55 pontos somados nas primeiras etapas, ocupa a quinta posição no Mundial de Construtores - desempenho que supera a soma de pontos das três últimas temporadas. A chegada do espanhol Carlos Sainz e a consistência de Alexander Albon aumentaram o status da equipe.

Para James Vowles, o novo contrato é reflexo da sintonia entre seus valores e os objetivos traçados pela equipe. "Nos últimos dois anos, trabalhamos intensamente para reconstruir a base da Williams. Agora, temos os alicerces para mirar conquistas maiores nos próximos anos", declarou o chefe de equipe, que completa aniversário nesta quinta-feira. A extensão do vínculo chega em um momento simbólico e reforça o compromisso de longo prazo com o projeto de recuperação.

A permanência de Vowles também foi celebrada pelo presidente da Williams e da Dorilton Capital, Matthew Savage, que destacou a energia e a liderança estratégica do britânico como peças-chave no atual momento da escuderia. Embora ainda distante das vitórias, a equipe projeta um futuro promissor.

Os pilotos agora se preparam para o Grande Prêmio da Áustria. A corrida principal está marcada para o dia 29 de junho, às 10h, no Red Bull Ring.