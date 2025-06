Grêmio - O atacante Arezo voltou a manifestar o desejo de retornar ao Peñarol. O atacante revelou à Rádio El Espectador, do Uruguai, que mantém conversas frequentes com o presidente do clube uruguaio e informou que o dirigente sabe o que precisa fazer para contratá-lo. O atleta chegou no meio de 2024 ao Tricolor, e os gaúchos só aceitam negociar o atleta mediante o pagamento de US$ 3 milhões.

Inter - O Colorado segue de olho em reforços para a próxima janela de transferências. Os nomes que mais interessam seriam o do volante Willian Arão, atualmente no Panathinaikos, da Grécia, e do atacante Alerrandro, atualmente no CSKA Moscou, da Rússia. Ambos os negócios são considerados difíceis.

Série B - Em confrontos pela 13ª rodada, na sexta-feira, às 19h, tem Botafogo x Chapecoense e, às 21h35min, América-Mg x Criciúma. No sábado, jogam às 16h, Avaí x Athletico-PR, às 18h30min, Remo x Paysandu e, às 20h30min, Ferroviária x CRB. No domingo, duelam às 16h, Coritiba x Cuiabá e Atlético-GO x Volta Redonda. Às 18h30min, tem Amazonas x Vila Nova.

Série D - Pela 8ª rodada, jogam no domingo, às 16h, Barra x Guarany-Bag, na Arena Barra Futebol Clube (SC).

Divisão de acesso - Jogam pela 8ª rodada, no domingo, às 15h, Passo Fundo x União Frederiquense, Glória x Novo Hamburgo, Santa Cruz x Real, Aimoré x Gaúcho e, às 16h, Bagé x Inter-SM.

Basquete - O Los Angeles Lakers, da NBA, está na iminência de ser vendido por US$ 10 bilhões (cerca de R$ 54,8 bilhões), valor recorde para qualquer franquia esportiva no mundo, segundo Shams Charania, da ESPN americana. O comprador é o bilionário Mark Walter, CEO e presidente da holding TWG Global.

Judô - O Brasil encerrou nesta quinta-feira sua participação nas disputas individuais do Campeonato Mundial Sênior, em Budapeste. No último dia da fase de categorias, Beatriz Souza (acima dos 78kg) e Rafael Buzacarini (acima dos 100kg) representaram o País, mas não avançaram às disputas por medalhas.

Fórmula 1 - A Williams anunciou a renovação com James Vowles, que segue no comando da equipe. O britânico de 45 anos, que assumiu em 2023, continuará à frente do projeto que visa recolocar a tradicional escuderia entre as protagonistas da categoria.