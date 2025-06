Brasileirão feminino - Pela 15ª rodada, às 15h, jogam Grêmio x Flamengo, Bahia x Juventude e São Paulo x Inter. Corinthians - A nova gestão do clube reuniu quase todos os patrocinadores para uma reunião de "boas-vindas", no CT Joaquim Grava, para uma apresentação e conversa com a diretoria. A ideia do encontro partiu do departamento de marketing, que viu a crise política - com o impeachment sofrido por Augusto Melo - estremecer a relação do Corinthians com alguns de seus parceiros. São Paulo - O meio-campista Luiz Gustavo deu início a uma nova etapa de sua recuperação no tricolor paulista. Supervisionado pela preparação física, o jogador realizou uma atividade leve, com exercícios de mobilidade e corrida no gramado do CT da Barra Funda. Flamengo - A estreia do Rubro-Negro no Mundial de Clubes foi exaltada pelo jornal As, da Espanha após a vítoria sobre o Espérance, da Tunísia, pelo placar de 2 a 0. "O Flamengo chegou no Mundial de Clubes e demonstrou porque lidera o Brasileirão. Mostrou um jogo eficaz, ritmo acelerado e vistoso com a bola", disse o periódico. Vôlei - Pela 1ª rodada da Liga das Nações feminina, a seleção brasileira joga nesta quarta-feira, às 10h, contra a Bélgica. Tênis - João Fonseca esteve perto de sua primeira vitória na grama em torneios de nível ATP, nesta terça-feira, com direito a um match point no terceiro set, mas acabou sendo batido pelo italiano Flávio Cobolli, 24º do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (3/7) e 6/7 (8/10), no ATP 500 de Halle, na Alemanha. Jogando sua segunda partida consecutiva em poucas horas em Halle, o brasileiro foi eliminado também na chave de duplas, jogando ao lado do grego Petros Tsitsipas, irmão mais novo de Stefanos. A parceria foi batida pelo português Francisco Cabral e pelo austríaco Lucas Miedler por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Tênis 2 - Principal favorita ao título em Nottingham, Beatriz Haddad Maia se despediu logo na estreia do torneio de nível WTA 250 disputado na Inglaterra, nesta terça-feira. A tenista número 1 do Brasil e 21ª do mundo caiu diante da norte-americana McCartney Kessler, 42ª do ranking, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/5 e 6/7 (3/7) e 7/5.