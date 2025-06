Super Mundial de Clubes - Nesta segunda, pela 1ª rodada do Grupo D, teve Chelsea 2x0 Los Angeles FC. Série B - Jogam nesta terça, às 19h30min, pela 12ª rodada, Amazonas x Avaí. Copa do Brasil - A CBF definiu os horários das oitavas de final. O jogo de ida foi marcado para 30 de julho, uma quarta-feira, às 21h30min. O duelo será no estádio Beira-Rio. A partida de volta no Maracanã, está prevista para às 21h30min de 7 de agosto, uma quinta-feira. São Paulo - O Tricolor oficializou a demissão do técnico Luis Zubeldía. Mesmo com o bom desempenho na Copa Libertadores, o treinador não resistiu aos resultados ruins da equipe no Campeonato Brasileiro. Também deixam o clube os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano. Para suprir a saída, Hernán Crespo foi oficializado e retornou ao time paulista. Fortaleza - O Leão anunciou a permanência de Juan Pablo Vojvoda no comando técnico. O clube emitiu uma nota oficial para desmentir a saída do comandante argentino. Ele ficou pressionado por causa do 18º lugar na tabela do Brasileirão. 4O jornal espanhol As fez muitos elogios ao atleta do Palmeiras depois da estreia no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O time alviverde empatou em 0 a 0 com o Porto no domingo. O periódico chamou Estêvão de "fenômeno" e destacou que o jogador foi eleito pela Fifa o melhor em campo na primeira partida do clube paulista na competição. Tênis - Nesta terça, João Fonseca joga em dose-dupla pelo ATP 500 de Halle. Primeiro, o brasileiro enfrenta o italiano Flavio Cobolli pelo simples masculino. Mais tarde, com horário previsto para as 10h, Fonseca e o grego Petros Tsitsipas duelam contra o portugues Francisco Cabral e o autriaco Lucas Miedler pela categoria de duplas. Judô - Rivais por uma vaga olímpica na categoria até 63 Kg para os Jogos de 2028, em Los Angeles, a experiente Rafaela Silva, de 33 anos, e a jovem Nauana Silva, de 22, fizeram uma grande campanha no Mundial da modalidade disputado em Budapeste, na Hungria, mas acabaram caindo na semifinal - podiam fazer uma final brasileira - e depois foram derrotadas na disputa do bronze, deixando escapar uma presença no pódio.