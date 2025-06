Dupla GreNal - Grêmio e Inter entraram de férias na sexta-feira em virtude da paralisação para o Super Mundial de Clubes. O Tricolor retorna aos treinamentos no dia 23 de junho, enquanto o Colorado tem sua volta marcada para o dia 28. Brasileirão feminino - Duelaram pela 14ª rodada, no sábado, Real Brasília 2x1 Grêmio e Juventude 0x1 São Paulo. No domingo, teve Inter x Corinthians, mas não havia terminado até o fechamento desta edição. Série B - Pela 12ª rodada, teve: Vila Nova-GO 0x3 América-MG, Paysandu 1x0 Botafogo-SP, CRB 2x0 Goiás, Athletico-PR 2x1 Remo e Athletic-MG 2x1 Operário, Novorizontino 3x0 Cuiabá e Atlético-GO 0x0 Coritiba. Hoje, às 19h, tem Chapecoense x Ferroviária. Série C - Na 9ª rodada, jogaram no sábado, Botafogo-PB 1x2 Caxias. Ontem, Ypiranga x Confiança-SE não havia encerrado até o fechamento desta edição. Série D - Em partidas válidas pela 9ª rodada, no sábado, teve Joinville 2x1 São Luiz, Marcílio Dias 1x2 Brasil-Pel e São José 3x3 Barra. No domingo, Guarany-Bag 0x1 Azuriz. Divisão de Acesso - Pela 7ª rodada, no sábado, teve Real 1x2 Esportivo. Já no domingo, Gaúcho 0x0, União Frederiquense 2x1 Santa Cruz, Veranópolis 4x0 Lajeadense, Brasil-Far 0x1 Aimoré e Gramadense 0x0 Glória. Hoje, às 19h30, tem Novo Hamburgo x Passo Fundo. Surfe - O brasileiro Yago Dora conquistou o título da etapa de Trestles, na Califórnia, da Liga Mundial. Ele foi dominante na final contra o japonês Kanoa Igarashi e, com a vitória, garantiu a vice-liderança no ranking mundial. Vôlei - O Brasil fez uma grande partida contra a Eslovênia e venceu o duelo por 3 sets a 0 (25/19, 29/27 e 25/19). As equipes se enfrentaram ontem, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Com isso, a equipe comandada por Bernardinho encerrou a invencibilidade do adversário na Liga das Nações da modalidade masculina. Judô - Daniel Cargnin foi à final e levou a prata no Mundial em Budapeste, na Hungria. O ouro ficou com o francês Joan-Benjamin Gaba. Cargnin conquistou o 2º lugar na categoria até 73kg e foi o primeiro judoca a chegar em uma final de Mundial em 12 anos. O último havia sido Rafael Silva, em 2013.