Divisão de Acesso - Nesta quinta-feira, pela 6ª rodada, jogam Farroupilha x Passo Fundo, às 19h30min, no estádio das Castanheiras. Copa do Mundo - Faltando 365 dias para a partida de abertura da torneio, a Fifa divulgou quando os confrontos da fase de grupos serão definidos. O sorteio dos grupos será realizado em dezembro deste ano. O dia exato e o local do evento ainda serão informados. A definição das chaves pode ocorrer antes de todas as seleções participantes estarem definidas. O prazo máximo para a confirmação de todos os 48 países na disputa é março de 2026, com o fim de todas as Eliminatórias. Corinthians - O pedido de tutela de urgência feito por conselheiros do clube para devolver a presidência do clube a Augusto Melo foi negado pela juíza Juliana Maria Maccari Gonçalves, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Na avaliação da magistrada, é necessário aguardar a apresentação de provas por parte dos alvos do processo para julgar o mérito e dar sequência à análise. Botafogo - O Botafogo ainda não pagou a compra do meia Thiago Almada e virou alvo de uma cobrança na Fifa por parte do Atlanta FC, dos Estados Unidos. Já existe até uma condenação contra o time brasileiro na Players' Status Chamber (a câmara que julga situações relativas a jogadores). A determinação foi que o Botafogo pague de imediato US$ 21 milhões (R$ 117 milhões), além de juros e multa de US$ 150 mil (R$ 835 mil). Fórmula 1 - Lance Stroll confirmou presença no GP do Canadá de Fórmula 1, no próximo final de semana. O canadense da equipe Aston Martin vai pilotar diante de sua torcida após se recuperar de um procedimento cirúrgico para tratar de problemas na mão e no punho. O retorno de Stroll frustra as expectativas do brasileiro Felipe Drugovich, reserva imediato da equipe e que seria o substituto do canadense, caso não tivesse condições de correr em Montreal. Tênis - Bia Haddad sofreu uma dura virada, nesta quarta, no WTA 500 de Queen's, na Inglaterra. A tenista brasileira desperdiçou um match point no segundo set, abusou dos erros no tie-break e não resistiu à reação da americana Emma Navarro, atual número 10 do mundo, no terceiro set. Bia, assim, se despediu nas oitavas de final pelo placar de 1/6, 7/6 (7/4) e 6/3, no torneio preparatório para Wimbledon.