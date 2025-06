Decisão entre Grêmio e São José pela Recopa Gaúcha tem data definida

Está definido os detalhes da decisão da Recopa Gaúcha. Nesta segunda-feira (9), a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) informou que a decisão será disputada no dia 8 de julho, às 19h30min, na Arena. O duelo será disputado em jogo único e colocará frente a frente o Grêmio, campeão do Gauchão 2024, e o São José, campeão da Copa FGF 2024.

LEIA TAMBÉM: Grêmio segue preparação para o Brasileirão com especulações de contratações.

Com o anúncio da data, o calendário do Tricolor será alterado. O Campeonato Brasileiro terá uma pausa de, aproximadamente, um mês por conta do Super Mundial de Clubes. Entretanto, o técnico Mano Menezes terá de adiantar os ajustes por conta da disputa da Recopa. A partida acontecerá na semana de retorno do Brasileirão. Pela 13ª rodada do Campeonato Nacional, o Cruzeiro será o adversário do Grêmio em partida que está prevista para o dia 12 de julho, em Minas Gerais.

Em 11 edições da Recopa Gaúcha, seis clubes já conquistaram o título. O Grêmio é o maior vencedor com quatro conquistas (2019, 2021, 2022 e 2023). Na sequência, estão Internacional (2016 e 2017) e Pelotas (2014 e 2020) com dois títulos cada um. Lajeadense (2015), São José (2018) e São Luiz (2024) completam a galeria dos campeões.