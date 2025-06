Liga das Nações da Europa - Na decisão do torneio, ocorrida no domingo, foi Portugal quem levou a melhor. A seleção venceu a Espanha nos pênaltis por 5x3, após empate em 2 a 2 no tempo normal e prorrogação.

Série B - Pela 11ª rodada, jogaram neste final de semana: Novorizontino 1x0 Chapecoense, Cuiabá 1x0 Paysandu, América-MG 1x2 Ferroviária, Avaí 1x0 CRB e Goiás 2x0 Volta Redonda. Os confrontos entre Athletico-PR x Atlético-GO e Remo x Operário não estavam finalizados até o fechamento desta edição.

Série D - Todos os gaúchos saíram vitoriosos da 8ª rodada: São Luiz 3x0 Marcílio Dias-SC, Azuriz-PR 1x3 São José e Brasil-Pel 1x0 Joinville.

Divisão de Acesso - No sábado, pela 5ª rodada, teve Real 0x1 Inter-SM, Santa Cruz 0x0 Veranópolis, Glória 0x1 Bagé e Novo Hamburgo 1x2 Brasil-Far. Já no domingo, jogaram Esportivo 2x0 Gaúcho, Gramadense 3x1 Aimoré e União Frederiquense 0x0 Lajeadense.

Vôlei - A seleção brasileira feminina perdeu a primeira partida na Liga das Nações da modalidade. Neste domingo, no Maracanãzinho, o Brasil foi derrotado pela Itália por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 29/27. Antes de enfrentar as italianas, atuais campeãs olímpicas, a equipe tinha vencido a República Checa, os Estados Unidos e a Alemanha. O próximo jogo será em 18 de junho, contra a Bélgica.

Tênis - Em um duelo acirrado cheio de altos e baixos ontem, em Paris, o espanhol Carlos Alcaraz conseguiu uma virada histórica por 3 sets a 2 para ampliar a série invicta contra o italiano Jannik Sinner e conquistar o bicampeonato no saibro de Roland Garros. Com parciais de 4/6, 6/7 (4), 6/4, 7/6 (3) e 7/6 (10/2), a final de 5 horas e 30 minutos na capital francesa foi a mais longa da história da competição. Entre as mulheres, a norte-americana Coco Gauff foi campeã ao vencer a belarussa Aryna Sabalenka por 2 sets a 1 (6/7, 6/2 e 6/4).

Boxe - Beatriz Ferreira manteve o título mundial dos pesos leves (até 61,235 quilos), da Federação Internacional de Boxe (FIB), neste sábado, em Orlando, nos Estados Unidos, ao vencer a argentina Maria Ines 'Dinamita' Ferreyra por pontos após dez assaltos. Os três jurados foram unânimes para apontar a brasileira como vencedora: 99 a 91, 98 a 92 e 99 a 91.