Sul-Americana - Duelos das oitavas e chaveamento estão definidos: Alianza Lima ou Grêmio x Universidad Católica-EQU; Bolívar ou Palestino x Cienciano; San Antonio Bulo Bulo ou Once Caldas x Huracán; Bahia ou América de Cali x FluminenseCentral Córdoba ou Cerro Largo x Lanús; Independiente del Valle ou Vasco x Mushuc Runa; Atlético Bucaramanga ou Atlético-MG x Godoy Cruz; Universidad de Chile ou Guaraní x Independiente. Seleção brasileira - Carlo Ancelotti comandou ontem, no CT do Corinthians, seu primeiro treino à frente da equipe do Brasil. A programação desta semana inclui mais uma atividade em São Paulo nesta terça e, na sequência, viagem para Guayaquil, onde a Canarinho encara o Equador pelas Eliminatórias, quinta-feira, às 20h. Atlético de Madrid - O clube anunciou a permanência de um de seus principais jogadores por mais duas temporadas. O atacante francês Griezmann, que tinha vínculo até o ano que vem, acertou um novo contrato e fica no clube até 30 de junho de 2027. Corinthians - O Timão foi condenado pela Fifa a pagar 1 milhão de euros (R$ 6,5 milhões) ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por dívida referente ao empréstimo do volante Maycon, e corre o risco de transfer ban. Dudu - Hoje no Atlético-MG, o jogador foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ofensas a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A procuradoria do STJD denunciou o jogador por misoginia contra a dirigente. Registrado no BID na tarde desta segunda, o atacante deve estrear pelo Galo contra o Inter, no dia 12 de junho, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fórmula 1 - De forma discreta, Max Verstappen admitiu que cometeu um erro na batida com George Russell nas voltas finais do GP da Espanha, no domingo. Ontem, pelas redes sociais, o tetracampeão mundial afirmou que o incidente "não deveria ter acontecido". Tênis - Carlos Alcaraz enfrenta o norte-americano Tommy Paul, nesta terça, às 15h, pelas quartas de final do Roland Garros. Novak Djokovic tornou-se, ontem, o segundo homem da história a vencer 100 partidas em Roland Garros. O tricampeão do torneio alcançou o feito ao superar o britânico Cameron Norrie garantindo mais uma participação nas quartas de final em Paris, quarta, contra o alemão Alexander Zverev.