Libertadores da América - Pela 6ª e definitiva rodada da fase de grupos da competição, se enfrentam, nesta terça, pelo Grupo D, às 19h, Libertad-PAR x Alianza Lima-PER e São Paulo x Talleres-ARG. Pelo Grupo A, às 21h30min, jogam Botafogo x Universidad de Chile e Estudiantes-ARG x Carabobo-VEN. Pelo Grupo B, às 21h30min, tem Independiente del Valle-EQU x Barcelona -EQU e River Plate-ARG x Universitário-PER. Sul-Americana - Em confronto válido pela 6ª rodada do torneio, duelam nesta terça, às 19h, pelo Grupo G, Lanús-ARG x Puerto Cabello-VEN e Vasco x Melgar-PER. Às 21h30min, pelo Grupo C, têm América de Cali-COL x Racing-URU e Huracan-ARG x Corinthians. Série B - Pela 9ª rodada da competição, jogam nesta terça, às 19h30min, América-MG x Atlético-GO. Divisão de Acesso - Pela 3ª rodada da 2ª divisão estadual, tem nesta terça, às 19h, Glória x Gaúcho e, às 19h30min, União Frederiquense x Veranópolis. Real Madrid - Xabi Alonso foi apresentado oficialmente como novo técnico do clube. Alonso externou a identificação com o clube logo em sua primeira entrevista. Atleta do time merengue entre os anos de 2009 e 2014, ele exaltou seu antecessor Carlo Ancelotti e fez um discurso na linha do DNA vencedor da agremiação ao mirar a conquista de títulos de ponta. Bayern Leverkusen - O clube anunciou o ex-técnico do Manchester United, Erik Ten Hag, como substituto de Xabi Alonso no comando do time. O treinador holandês assinou um contrato até 2027 e retorna ao trabalho após ser demitido em outubro. Fórmula 1 - O desempenho de Lando Norris no GP de Mônaco não passou despercebida dentro da McLaren. Após a vitória do britânico nas ruas de Montecarlo, Andrea Stella fez questão de ressaltar a consistência e a frieza do piloto ao longo de um fim de semana que o chefe de equipe descreveu como "muito, muito bem gerenciado e executado". Para o dirigente, o desempenho reforça que Norris vive um momento especial e tem potencial para iniciar uma sequência positiva na temporada. Tênis - Bia Haddad Maia e João Fonseca vão estrear no tradicional torneio de Roland Garros hoje. Bia fará o primeiro jogo a partir das 6h contra a norte-americana Hailey Baptiste. Já Fonseca enfrenta o polonês Hubert Hurkacz por volta das 12h.