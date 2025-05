Série B - Pela 9ª rodada da competição, jogaram neste final de semana: Goias 2x0 Ferroviária, Athlético-PR 1x0 Athletic-MG, Remo 1x1 Volta Redonda, Avaí 2x1 Chapecoense e Novorizontino 3x1 Paysandu. O confronto entre Amazonas x Operário não havia sido encerrado até o fechamento desta edição.

Série C - Na 7ª rodada do torneio, o Caxias foi derrotado fora de casa pelo Itabaiana por 2 a 1 e o Ypiranga venceu o Tombense por 1 a 0, no Colosso da Lagoa.

Série D - A 6ª rodada teve os seguintes confrontos: Barra 1x1 São José, Azuriz 0x0 Guarany-BA e Brasil-Pel 1x2 Marcilio Dias. São Luiz x Joinville não havia encerrado até o fechamento da edição.

CBF - Samir Xaud foi eleito no domingo presidente da entidade, em mandato válido até 2029. O roraimense foi o único inscrito na disputa, com apoio de 25 federações e 10 clubes, número que inviabilizou outras candidaturas. Após o pleito, ele prometeu uma readequação do calendário do futebol brasileiro, com os campeonatos estaduais tendo 11 datas.

F1 - Em prova marcada por batidas no início, jogos de equipe e diferentes estratégias de paradas nos boxes, Lando Norris, da McLaren, levou a melhor e venceu o GP de Mônaco, neste domingo, no circuito de Montecarlo. O anfitrião Charles Leclerc, da Ferrari, chegou em segundo e Oscar Piastri, também da McLaren, em terceiro, completando o pódio.

Tênis de mesa - Hugo Calderano perdeu neste domingo a disputa da decisão do Campeonato Mundial da modalidade. Superado pelo chinês Wang Chuqin, por 4 sets a 1, o brasileiro terminou o torneio com a medalha de prata, um feito histórico e inédito para o Brasil. Foi a primeira vez que um atleta do Hemisfério Sul chegou às finais do Mundial. Chuqin é o segundo no ranking mundial e levou a medalha de prata no último Mundial, em 2023.

Tênis - Recordista de títulos de Grand Slam, o sérvio Novak Djokovic registrou mais uma marca inédita em sua carreira. Ao vencer o polonês Hubert Hurkacz por 2 a 1, parciais de 5/7, 7/6 (7/2) e 7/6 (7/2), neste sábado na final do ATP 250 de Genebra, o ex-número um do mundo se tornou o primeiro tenista a ser campeão em 20 temporadas diferentes na Era Aberta, que corresponde ao profissionalismo, a partir de 1968.