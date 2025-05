Grêmio empata com o Godoy Cruz e dificulta classificação às oitavas

O dever de casa não foi feito e a vida do Grêmio na Sul-Americana ganhou um tom dramático. Ontem, o Tricolor ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Godoy Cruz, pela 5ª rodada do Grupo D, diante dos pouco mais de 15 mil torcedores na Arena. Com o resultado, os gaúchos seguem dois pontos atrás e vão para a última rodada na torcida por um tropeço dos argentinos diante do Atlético Grau, além da necessidade de vencer o Sportivo Luqueño, em casa mais uma vez.

Mano apostou em Braithwaite e Arezo juntos. Sem Cristaldo, optou por Monsalve e, na defesa, promoveu a entrada de João Pedro para ser mais ofensivo. As mudanças surtiram efeito no começo. Aos 5 minutos, João Pedro arriscou uma chapada de canhota do meio da rua e pegou Petroli adiantado. O arqueiro foi encoberto e o lateral-direito recompensado por sua astúcia: 1 a 0 para o Grêmio em Porto Alegre.

Na sequência, domínio tricolor, mas sem grandes chegadas. Mesmo assim, em uma escapada solitária, o Godoy empatou aos 28. A falha foi de Volpi, que rebateu um chute fraco de Altamira para o meio da área, nos pés de Valencia. O atacante não pegou bem, mas o goleiro tricolor, caído, não conseguiu fazer a defesa.

O revide foi instantâneo, mas Arezo perdeu um gol imperdoável. Petroli estava vendido, e o atacante bateu da pequena área para um dos dois zagueiros debaixo da trave afastar para o alto. Na volta, Serrote sentiu o pulso em uma queda e também saiu. João Lucas, terceira opção, ingressou com apenas três minutos de etapa complementar. Depois, apenas aos 20, os donos da casa se encontraram e começaram a chegar. Apesar das chances, o Tricolor não conseguiu voltar a marcar, e o confronto terminou em 1 a 1.