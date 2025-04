Grêmio empata com Godoy Cruz na Argentina na estreia de Mano

Na estreia de Mano Menezes na casamata, o Grêmio foi a Mendoza, na Argentina, nesta quinta-feira, e obteve um empate em 2 a 2 com o Godoy Cruz pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. O duelo valia a liderança do Grupo D. Com o placar igualitário, os argentinos seguem na ponta.

Os gaúchos saíram na frente com Edenilson e Aravena, mas Auzmendi e Barrea igualaram na segunda etapa e adiram a primeira vitória do novo técnico gremista no retorno ao clube.

A primeira grande chance da partida surgiu em uma desatenção da defesa argentina. Aos 8 minutos, Cristian Olivera aproveitou o vacilo dos argentinos e ficou cara a cara com Petroli, porém, o uruguaio, ao tentar driblá-lo, demorou e bateu prensado com o goleiro.

Aos 34 minutos, saiu o primeiro gol da "Era Mano Menezes". Braithwaite aproveitou uma trapalhada do Godoy Cruz e achou Edenilson livre na entrada da área, que tirou com qualidade do arqueiro.

Aos 18 minutos do segundo tempo, os argentinos empataram. Auzmendi recebeu cruzamento e cabeceou na saída do goleiro gremista, encobrindo-o.

Aos 35 minutos, um contra-ataque de manual dos visitantes: Cristaldo pegou a sobra do escanteio adversário, acionou Kike que com muita velocidade ganhou do marcador e encontrou Aravena, finalizando de cavadinha e retomando a vantagem no placar.

Porém, Barrea despejou um balde de água fria nos gremistas. Aos 40, o atacante aproveitou um chute cruzado e tocou sutilmente para dentro da rede, decretando o empate. Aos 48, Azumendi acertou a trave, quase virando para o Godoy Cruz.

O próximo compromisso do time de Mano Menezes é pelo Campeonato Brasileiro, competição em que os gremistas não vencem há quatro jogos. A partida contra o Vitória será domingo, no Barradão, às 18h30min do domingo, pela 6ª rodada do Brasileirão, em confronto direto para se livrar do Z-4. Atualmente os gaúchos se encontram na 19ª posição, um ponto atrás dos baianos - primeiro time fora da zona de rebaixamento.