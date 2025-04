Inter tem dúvidas na escalação para jogo com o Juventude no sábado

Pairam dúvidas sobre a escalação do Inter para os próximos dois jogos. Primeiro, o foco está no Campeonato Brasileiro, às 16h deste sábado, contra o Juventude, pela 6ª rodada. Depois, na Copa do Brasil, contra o Maracanã, do Ceará. São os dois últimos jogos da sequência em Porto Alegre e também os dois adversários mais acessíveis. Por isso a incógnita entre quem segue no time e quem descansa.

O técnico Roger Machado sabe da necessidade de uma resposta após quatro partidas sem vitória. Também pesa o momento no Brasileirão. São apenas 6 pontos e a 12ª colocação. A tendência é de mais protagonistas contra o Papo, com preservações pontuais.

Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick, os mais experientes do meio-campo, demandam atenção especial. Braian Aguirre, Vitão e Bernabei, a ala jovem da defesa, vem de uma sequência desgastante. O treinador colorado, no entanto, foi enfático após o duelo com o Nacional ao afirmar que a análise sobre a condição física só pode ser feita com números à disposição.

Para não desfigurar a equipe, ele não deve tirar um setor inteiro de ação e a provável escalação tem Anthoni; Aguirre (Nathan), Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Thiago Maia e Alan Patrick; Bruno Tabata, Vitinho (Wesley) e Valencia. Diante do cenário desgastante, os titulares sequer treinaram com bola nas duas primeiras atividades da semana. Na quarta, houve trabalhos na academia. Nesta quinta, corrida no gramado.