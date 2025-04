Empate no Gre-Nal 447 teve muita disputa e polêmica com arbitragem

Os 27 mil torcedores presentes na Arena, na noite de sábado, viram Grêmio e Inter empatarem o GreNal 447 em 1 a 1 pela 5ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o time de Roger Machado ampliou a invencibilidade sobre o maior rival para oito jogos. Os gols marcados por Anthoni (contra) e Alan Patrick mantiveram o Tricolor na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 4 pontos, enquanto os colorados ficam na 10ª posição, com 6.

A primeira etapa foi de superioridade gremista. Marcado de cima, o Inter teve dificuldades para jogar, e o gol contra de Anthoni, após conclusão de Olivera, recompensou o esforço tricolor. Na volta dos vestiários, o Colorado contou com pênalti em toque de braço de João Pedro para empatar, com Alan Patrick. Quando o Inter dominava, as ações, veio a polêmica: Aravena caiu na área após chegada de Aguirre, mas, mesmo após checar no VAR, o árbitro Bráulio da Silva Machado optou por não marcar o pênalti.