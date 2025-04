Três semanas após título paulista, Corinthians demite treinador Ramón Díaz

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira (17) a demissão do técnico Ramón Díaz. O argentino de 65 anos não resistiu ao mau desempenho do time nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e foi comunicado de seu desligamento em reunião realizada no centro de treinamento do Parque Ecológico. Dorival Júnior é o favorito para substituí-lo.

A decisão foi tomada pela diretoria apenas três semanas após a conquista do Campeonato Paulista, o primeiro título da agremiação desde 2019. O triunfo sobre o arquirrival Palmeiras teve grande celebração da torcida e do próprio clube, que produziu um documentário sobre a decisão, mas não ofereceu grande sobrevida a Díaz.

Ramón e seu filho, Emiliano, que dividia com o pai as tarefas na condução da equipe, eram questionados internamente desde o ano passado. Balançavam em seus cargos até a sequência de nove vitórias que tirou o Corinthians da zona de rebaixamento do Brasileiro e o levou à fase preliminar da Copa Libertadores.

Na competição continental, porém, o time fracassou. Eliminado pelo Barcelona-EQU, deixou o principal torneio da América do Sul e passou a disputar a secundária Copa Sul-Americana -com apenas um ponto em dois jogos até aqui. No Brasileiro, são quatro pontos em quatro rodadas.

O mais recente fracasso foi uma derrota em casa por 2 a 0 para o Fluminense, na noite de quarta (16). Ao apito final, os gritos de "joga por amor ou joga por terror" no estádio de Itaquera deixaram claro que a lua de mel da saborosa conquista estadual em cima do maior inimigo havia terminado rapidamente. O argentino se despede com 60 jogos: 31 vitórias, 16 empates e 13 derrotas