Liga dos Campeões - Nesta terça-feira tem início as quartas de final da competição. Às 16h, jogam Bayern de Munique x Inter de Milão e Arsenal x Real Madrid.

Libertadores - A 2ª rodada da competição dá a largada nesta terça, às 19h com Botafogo x Carabobo-VEN (Grupo A) e Libertad-PAR x Talleres-ARG (D). Às 21h, se enfrentam Peñarol-URU x San Antonio Bulo Bulo-BOL (H). Às 21h30min, tem Estudiantes-ARG x Universidade de Chile (A) e River Plate-ARG x Barcelona-EQU (B). Finalizando o dia, às 23h, tem Independiente del Valle-EQU x Universitário- PER (B).

Sul-Americana - Pela 2ª rodada da competição, jogam nesta terça, às 19h, Independiente-ARG x Boston River-URU (Grupo A), Caracas-VEN x Cienciano- PER (H). Às 21h30min, tem Godoy Cruz-ARG x Esportivo Luqueño (D), América de Cali-COL x Corinthians (C) e Vasco x Puerto Cabello (G).

CBF - A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta terça o afastamento das equipes de arbitragem de campo e no VAR de Internacional 3 x 0 Cruzeiro e de Sport 1 x 2 Palmeiras, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto em Porto Alegre, o árbitro de campo foi Marcelo de Lima Henrique (CE) e o VAR foi comandado por Daiane Muniz (SP). Já em Recife, Bruno Arleu de Araújo (RJ) esteve no gramado, enquanto Rodrigo Nunes de Sá (RJ) esteve no controle do vídeo.

Brasileirão - A Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma liminar para que o clássico entre Vasco e Flamengo possa ocorrer em São Januário. O duelo está marcado para o próximo dia 19.

Depay - O holandês anunciou nas redes sociais o lançamento de um documentário sobre a sua chegada ao Corinthians. O documentário será lançado nesta quinta-feira, e terá o nome de "Memphis, Ecos de Um Novo Mundo".

John Textor - Dono das SAFs do Botafogo e do Lyon, da França, alfinetou o PSG antes do Super Mundial. A declaração foi veiculada pela DANZ francesa, de acordo com o jornal L'Équipe. "O Botafogo venceu o Brasileiro e a Libertadores para se classificar. Agora vamos jogar contra um time pequeno de Paris", disse.

Tênis - Nesta terça, às 5h, Thiago Wild enfrenta o croata Mili Poljicak na estreia do Challenger Monza, na Itália.