Série B - Pela 1ª rodada da competição jogam, nesta sexta-feira, às 19h, Goiás x Amazonas. Às 21h, tem Paysandu x Athletico-PR e Criciúma x Operário-PR. No sábado, se enfrentam, às 16h, Coritiba x Vila Nova-GO e CRB x Chapecoense. Às 18h30min, América-MG x Botafogo-SP. Já no domingo, às 19h, jogam Ferroviária-SP x Remo e Volta Redonda-RJ x Cuiabá. Às 20h, Avaí x Novorizontino. Fechando a rodada da 2ª divisão, na segunda-feira, às 19h, Atlético-GO x Athletic-MG.

Seleção Feminina - No sábado, ás 18h, as meninas brasileiras enfrentam os EUA, em Los Angeles, em amistoso. O SporTV transmite a partida.

Fluminense - O clube anunciou ontem a contratação do técnico Renato Portaluppi, 62 anos, para substituir Mano Menezes. Ele estava livre no mercado desde a saída do Grêmio no fim do ano passado e retorna ao comando do time carioca após mais de 11 anos.

Mundo feminino - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou nesta quinta-feira que os EUA, que deve contar com a parceria do México, e o Reino Unido são os únicos candidatos a sediar as duas próximas edições do torneio, agendadas para 2031 e 2035.

Fifa - A Espanha ultrapassou a França e assumiu a vice-liderança no ranking de seleções da entidade, na primeira atualização do ano divulgada nesta quinta-feira. A atual campeã mundial Argentina, segue na liderança da lista, enquanto o Brasil se manteve na quinta colocação.

Fórmula 1 -A competição desembarca em Suzuka, no Japão, neste final de semana, para a terceira etapa da temporada 2025. Após um circuito agitado na China e uma semana de pausa, as equipes continuam em busca de melhorias em seus carros e estratégias. No sábado, às 3h, ocorre a rodada de classificação. Já no domingo, às 2h, acontece a esperada corrida. A transmissão fica a cargo da Rede Bandeirantes.