Libertadores - Nesta quinta, pela 1ª rodada da fase de grupos, às 19h, jogam Central Córdoba-ARG x LDU-EQU (Grupo C) e Sporting Cristal-PER x Palmeiras (G). Fechando a rodada, às 21h30min, tem Deportivo Táchira-VEN x Flamengo (C). Sul-Americana - Às 19h, estreiam na competição: Deportivo San José-BOL x Unión Española-CHI (Grupo F) e Puerto Cabello-VEN x Lanús-ARG (G). Às 21h30min, tem Cerro Largo-URU x Defensa y Justicia-ARG (B). Às 23h, Muschuc Runa- EQU x Palestino-CHI (E), fecham a rodada. Flamengo - O Rubro-Negro tem cinco desfalques importantes para a estreia na Libertadores. Arrascaeta, Danilo, Gerson, Wesley e Plata não foram relacionados para o duelo contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. O quinteto ficará no Rio de Janeiro em recuperação para o jogo de domingo, diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Seleção brasileira - Ronaldo Fenômeno acredita que Pedro, do Flamengo, tem tudo para ser o camisa 9 do Brasil. Ronaldo citou o atacante ao ser questionado por Casagrande sobre quem poderia ser o 9 da seleção. . Daniel Alves - O Ministério Público da Espanha anunciou nesta quarta que recorrerá ao Supremo Tribunal do País contra a decisão que absolveu o ex-atleta da acusação de agressão sexual contra uma jovem de 23 anos em uma casa noturna de Barcelona. Basquete - A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) e a Liga Nacional de Basquete (LNB) anunciaram nesta quarta o retorno da chancela de campeonato nacional para o Novo Basquete Brasil (NBB), a partir da próxima temporada. A decisão contou com o intermédio da Federação Internacional de Basquete (Fiba). NFL - A partida do Los Angeles Chargers em São Paulo, na Neo Química Arena, deve ter um adversário conhecido da franquia da Califórnia. Para o segundo confronto da competição no Brasil, o Kansas City Chiefs, adversário divisional dos Chargers, surge como o favorito para viajar ao País para o confronto no dia 5 de setembro, em Sâo Paulo.