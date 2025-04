Italo Ferreira reencontra algoz na abertura em El Salvador

A quarta etapa do Circuito Mundial de Surfe da WSL começa nesta quarta-feira (2) em El Salvador, e o líder do ranking, Italo Ferreira, terá um reencontro especial logo de cara. Ele estreia contra o local Bryan Perez, que no ano passado protagonizou um momento histórico ao eliminá-lo nesta mesma competição.

"Estou muito feliz por estar aqui novamente, com minha família, com o povo de El Salvador. Muito bom ver todo o país me apoiando. Eu tenho trabalhado muito, acordo cedo, tento manter minha cabeça no lugar. Esse era o momento que estava esperando, para mostrar meu surfe", diz Bryan Perez, à WSL.

O QUE ACONTECEU

"No Surf City El Salvador Pro 2024, Italo Ferreira acabou eliminado logo na repescagem ao ser derrotado pelo salvadorenho, que teve uma atuação brilhante diante da torcida local. O brasileiro começou bem a bateria, somando notas sólidas com manobras potentes de backside, mas Perez reagiu com combinações precisas de rasgadas e um tubo rápido, assumindo a liderança.

A virada definitiva veio nos minutos finais, quando Bryan acertou um aéreo espetacular, recebendo a maior nota do dia. O placar final foi 15,33 a 12,40 para Perez, que eliminou um campeão mundial em casa. Depois, o surfista local caiu nas oitavas de final para John John Florence.

Mesmo sem fazer parte da elite mundial, Bryan Perez recebeu mais um convite para competir em casa - situação comum em etapas do Mundial de Surfe. Desta vez, o duelo se repete na primeira fase, que não elimina ninguém, mas define quem avança direto e quem precisará disputar a repescagem. Além de Italo e Perez, o australiano George Pittar completa a bateria.

Vale lembrar que Perez foi o primeiro atleta de El Salvador a vencer uma bateria masculina na elite mundial do surfe. Agora, com a torcida ao seu lado, tentará repetir o feito.

Essa será a quarta edição do evento no CT, mas a primeira antes do corte da temporada - o que garante a presença de todos os surfistas da elite. Nas edições anteriores, os títulos ficaram com Griffin Colapinto (2022), Filipe Toledo (2023) e John John Florence (2024).