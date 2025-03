Inter entra em acordo com Cruzeiro e Palmeiras para quitar dívidas

Disposto a colocar a 'casa em ordem', a diretoria do Inter resolveu sentar à mesa a fim de encontrar fórmulas para sanear as finanças do clube. A cúpula gaúcha selou um acordo com Cruzeiro e Palmeiras e falta somente um acerto com o Flamengo para equacionar os débitos mais urgentes.

O clube carioca tem a receber 700 mil euros (R$ 4,35 milhões) referentes à aquisição, por parte do Inter, de 50% dos direitos federativos do volante Thiago Maia. Liderando essa fase de colocar as contas em dia, o presidente Armando Barcellos comentou sobre o que foi conversado com Cruzeiro e Palmeiras para selar o trato.

Sobre o Palmeiras, o entendimento com a mandatária Leila Pereira foi o grande passo para se chegar a um denominador comum. "Está tudo certo. Ela entendeu que o Colorado passou por muitas dificuldades no ano passado", comentou Barcellos em entrevista ao Correio do Povo.

Já sobre o clube mineiro, a questão da ida de Wanderson para Belo Horizonte se resolveu por meio de um débito relativo à vinda do atacante Wesley. "No final, acho que o negócio ficou bom para as duas partes", disse o dirigente.

O próximo passo agora é definir a situação de Thiago Maia. Após o título gaúcho, conquistado em cima do Grêmio, o jogador voltou a ficar nos planos da diretoria. O atleta manifestou o seu desejo de permanecer em Porto Alegre e deu o interesse do Santos (que ficou muito perto de levar o atleta) como coisa do passado. "Vamos focar no Inter. É aqui que eu quero ficar", afirmou o jogador.

Com débitos a quitar, Barcellos lembrou também que o seu clube também tem dinheiro a receber e espera definir esse acerto para ajudar a planejar o futebol e até a vinda de reforços. Um exemplo disso é o Vasco que não pagou o valor pela compra do atacante David e deve pouco mais de R$ 26 milhões ao Inter.