Brasileirão feminino - Pela 3ª rodada, as gurias gremistas enfrentam o Palmeiras, no sábado, às 15h, na Arena Barueri. O Juventude recebe o Fluminense, domingo, às 16h, na Montanha dos Vinhedos. Já o Inter pega o Sport, na segunda-feira, às 16h, no Campo do Sesc, em Porto Alegre. Renato Portaluppi - Atualmente sem clube, após deixar o Grêmio ao final da última temporada, o técnico ainda mantém vivo o sonho de dirigir a seleção brasileira. "O treinador, independentemente de quem quer que seja, tem que ter o sonho de treinar a seleção brasileira, desde que ele se garanta", afirmou Santos - O clube informou nesta quinta-feira que Neymar seguirá em processo de transição física. Dessa forma, o camisa 10 vai desfalcar a equipe na estreia do Brasileirão, contra o Vasco, e não tem prazo para retorno. Racismo - O esporte brasileiro se prepara para enfrentar uma guerra contra a discriminação racial. Nesta quarta-feira, o Ministério do Esporte e o Ministério da Igualdade Racial firmaram um acordo de cooperação técnica para intensificar o combate ao racismo no esporte em todo o País. Skate - Neste final de semana acontecem os últimos dois dias de STU Pro Tour em Porto Alegre. As modalidades Mini Ramp Pro Attack e Vert feminina e masculina, terão as fases de qualificatórias, semifinal e final ocorrendo no trecho 3 da Orla do Guaíba. Ingressos estão disponíveis no site stuskateboard.com. Fórmula 1 - Max Verstappen curtiu uma postagem nas redes sociais do ex-piloto Giedo van der Garde, onde ele critica a equipe austríaca por ter tirado Liam Lawson de cena com apenas duas corridas disputadas para colocar Yuki Tsunoda. Tênis - João Fonseca deve voltar aos treinos já na próxima semana, mas as "férias" das competições devem durar ao menos mais 20 dias. Buscando relaxar a mente e descansar após duras batalhas, sobretudo em Indian Wells e Miami, o principal tenista do Brasil está confirmado para o Masters 1.000 de Madrid, no fim de abril, no que deve ser seu torneio de retorno ao circuito, já na gira do saibro. Surfe - Tatiana Weston-Webb vai fazer uma pausa na carreira. A surfista brasileira anunciou nesta quinta-feira que vai tirar o ano de 2025 para focar na sua saúde mental.