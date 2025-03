Notas esportivas

Campeonato Paulista - Pelo jogo de volta da final, nesta quinta, às 21h35min, tem Corinthians x Palmeiras. Na ida, o Timão venceu por 1 a 0. Futebol feminino - Pela 2ª rodada do Brasileirão, teve Bragantino 3x0 Inter. Grêmio x Ferroviária não havia encerrado até o fechamento da edição. Hoje, às 16h, tem Corinthians x Juventude. Futebol feminino 2 - Sem Marta, o técnico Arthur Elias convocou a seleção brasileira para os amistosos contra os EUA, nos dias 5 e 8 de abril, em Los Angeles. Os duelos, que reeditam a final das Olimpíadas de Paris 2024, são preparatórios para a Copa América, em julho, no Equador. A lista tem Lorena, Natascha e Camila (goleiras); Tarciane, Isa Hass, Kaká, Lauren, Bruninha, Antonia, Yasmin e Fê Palermo (defensoras); Duda Sampaio, Angelina, Lais Estevam e Mariza (meias); Adriana, Gil, Jheniffer, Amanda Gutierres, Kerolin, Gabi Portillo, Ludmila e Luane (atacantes). Super Mundial - A Fifa divulgou nesta quarta os valores das premiações do torneio. O campeão vai receber até US$ 125 milhões (R$ 712,43 mi), enquanto Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo vão embolsar US$ 15,2 milhões (R$ 86,6 mi) somente para participar do torneio. Ao todo, a entidade irá pagar US$ 1 bilhão (R$ 5,7 bi aproximadamente) às equipes que vão jogar a competição nos Estados Unidos. Corinthians - O recurso de Augusto Melo para embargar o processo de impeachment do qual é alvo no clube paulista foi negado pela 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal Justiça de São Paulo (TJ-SP). Com isso, o presidente alvinegro continua sob o risco de destituição, mas vai recorrer a outras instâncias para tentar interromper o processo. Caso não consiga reverter no TJ-SP, a defesa do dirigente, liderada por Ricardo Cury, não descarta levar a demanda para Brasília. Dudu - Ex-jogador do Palmeiras foi um dos atletas que aderiram ao movimento contra o gramado sintético no futebol brasileiro, liderado por Thiago Silva, Lucas Moura e Neymar, no último mês. Hoje no Cruzeiro, o atacante sofreu uma grave lesão no joelho que o tirou da atividade por um ano. Skate - Os obstáculos usados na pista do evento SLS Super Crown de 2024 foram doados para projetos sociais em São Paulo, e já estão sendo usados por crianças e adolescentes fãs do esporte.