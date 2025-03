'Eu, gremista de coração, quero poder ajudar o máximo possível', disse Jorge

Em uma manhã movimentada nesta quarta-feira (26) no CT Luiz Carvalho, Jorge, o mais novo goleiro tricolor, foi apresentado aos torcedores. O arqueiro de 23 anos recebeu das mãos do diretor de futebol, Augusto Peixoto, a camisa gremista, compartilhou as suas expectativas para o decorrer da temporada e declarou o seu sentimento em vestir as cores do seu clube de coração.

Anunciado no último sábado (22), o atleta desembarcou em Porto Alegre após disputar o Campeonato Gaúcho pelo rebaixado Pelotas. Mesmo com um Gauchão ruim do antigo clube, Jorge se mostra empolgado no novo clube.

"Minha perspectiva é a melhor possível, trabalhar muito aqui, crescer o máximo possível, ajudar o clube. Eu, gremista de coração, quero poder ajudar o máximo possível, crescer na minha carreira. É a oportunidade que eu tenho de vestir esse manto’, disse o novo reforço do Tricolor.

Por se tratar de uma contratação inesperada, Jorge disse que foi surpreendido com o contato do Tricolor. “Fiquei ansioso para vir logo e poder trabalhar. Estou aqui por méritos”, compartilhou.

LEIA TAMBÉM: Grêmio divulga novo uniforme para a temporada 2025.

Um ponto a ser questionado é referente a minutagem do jovem goleiro. Com Tiago Volpi acumulando boas atuações nos primeiros jogos da temporada e Grando apresentando uma maior maturidade no Estadual, a tendência é a manutenção dos atletas com mais tempo de clube. Entretanto, Jorge demonstrou confiar no seu potencial: “Tenho qualidade para jogar. Fiz muitos jogos nos últimos anos. Respeito os dois. Volpi e Grando estão já representando bem o cenário nacional”.

"Não vim pra cá por qualquer motivo. Sei que tenho qualidade, quero provar que meu lugar é aqui”, completou.