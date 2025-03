Racismo - O jogador do sub-18 do Inter, Kauã Barbosa foi discriminado na partida contra o Torino, da Itália, pelas oitavas de final da Viareggio Cup, na região da Toscana, Itália. Ele foi chamado de "macaco" e "mono", conforme informou o clube, em nota, revidou e foi expulso. O autor da injúria é Filippo Conzato, um brasileiro naturalizado italiano. A comissão técnica dos gaúchos, então, retirou o time de campo e o clube foi eliminado do torneio por W.O. Grêmio - A camisa principal de 2025 foi oficialmente apresentada nesta terça-feira. O anúncio foi feito através das redes sociais do clube. O tradicional uniforme das três listras azuis, pretas e brancas teve a alteração mais evidente na gola, que terá o formato em V. As mangas são predominantemente azuis. Na parte de trás, o manto apresenta uma etiqueta estilizada escrito "Imortal", logo abaixo, está a bandeira do Rio Grande do Sul. Futebol feminino - Pela 2ª rodada do Brasileirão, tem Bragantino x Inter, às 17h, e Grêmio x Ferroviária, às 19h. Paulistão - O São Paulo recebeu um ofício da Federação Paulista de Futebol (FPF) reconhecendo erro de arbitragem no lance que originou o pênalti polêmico no clássico com o Palmeiras, realizado em 10 de março, válido pelas semifinais do Campeonato Estadual. O time alviverde venceu por 1 a 0 e o resultado implicou na eliminação da equipe tricolor. A jogada aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo, quando Vitor Roque se chocou contra a perna do zagueiro Arboleda na disputa, caindo dentro da área. Gente - Pedro Henrique Severino, jogador de 19 anos do Bragantino que sofreu um grave acidente de carro na Rodovia Anhanguera, em São Paulo, deixou a UTI na segunda-feira e foi transferido para o quarto. Segundo o Hospital Unimed Ribeirão Preto, o jovem tem quadro clínico estável e respira de maneira espontânea, sem a necessidade do uso de ventilação mecânica. Há aproximadamente duas semanas, ele havia sido submetido a uma traqueostomia.