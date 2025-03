Dono da SAF do Cruzeiro diz que Gabigol prometeu 20 gols no Brasileiro

Dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço esteve na eleição da CBF nesta segunda-feira (24) e revelou que Gabigol prometeu 20 gols no Campeonato Brasileiro. "Eu tenho plena confiança nele, esperança que ele vai dar o retorno. O Gabriel é um cara bacana, está engajado e eu estou esperando que ele me dê muito gol. Ele me prometeu fazer 20 gols no Brasileiro, viu?", disse Lourenço.