Juventude - Nos últimos dias, o clube alviverde iniciou tratativas para contratar Emerson Galego, do Ypiranga, artilheiro do Gauchão. As conversas evoluíram e a expectativa é que o acordo seja selado nos próximos dias. CBF - Ednaldo Rodrigues foi reeleito nesta segunda-feira o presidente da entidade. Depois da fracassada tentativa do ex-jogador Ronaldo de lançar uma candidatura opositora, o atual mandatário acabou declarado vencedor por aclamação por não ter nenhum outro adversário. Historicamente, os presidentes angariam apoio suficiente das federações estaduais nos meses que precedem a eleição, tornando o pleito uma mera formalidade - a última vez em que as eleições na CBF tiveram dois concorrentes foi em 1989. Flamengo - Adversário do Inter na 1ª rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro confirmou lesão de Arrascaeta no músculo adutor da coxa esquerda, decorrente da partida do Uruguai contra a Argentina, na Data Fifa. Já Gerson não teve lesão detectada em primeiros exames e deve dar continuidade ao tratamento no clube. Com oito convocados para suas respectivas seleções, três deles foram cortados depois do primeiro compromisso pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 — De La Cruz é o terceiro, por opção técnica. São Paulo - A diretoria do clube e o grego Evangelos Marinakis assinaram memorando de entendimento sobre a parceria para investimento na divisão de base. O documento ainda não é vinculante, isto é, ainda não estabelece obrigações entre as partes, nem multas. Copa do Mundo 2026 - A Nova Zelândia garantiu, na madrugada desta segunda, a classificação para o Mundial. A vaga foi assegurada no triunfo da seleção neozelandesa sobre a Nova Caledônia pelo placar de 3 a 0. Com o resultado positivo a equipe ficou com a vaga das Eliminatórias da Oceania. Futebol feminino - O assistente de arbitragem Claiton Timm, da Federação Gaúcha de Futebol, foi afastado pela Comissão de Arbitragem da CBF. Ele está sendo investigado por uma denúncia de assédio feita por quatro atletas do América-MG na partida contra o Juventude, pela primeira rodada do Brasileirão Feminino A1, no sábado passado, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, que terminou empatada por 1 a 1. A reportagem busca contato com o acusado.