Tênis - Com uma carreira profissional que ainda está nos primeiros passos, o brasileiro João Fonseca segue alcançando novos patamares. No sábado, no Miami Open, ele derrotou o francês Ugo Humbert por 2 a 0 (6/4 e 6/3) e, pela primeira vez, avançou à terceira rodada em um torneio de nível Masters 1000, o mais alto depois dos Grand Slams. Agora, o próximo adversário será o australiano Alex de Minaur, hoje, após as 20h.

Estaduais - O presidente da Chapecoense, Alex Passos, declarou que deve avaliar mudança para outra federação estadual na próxima semana, cogitando participar do Gauchão ou do Campeonato Paranaense. A fala ocorreu depois de polêmicas de arbitragem durante a final do Catarinense, conquistado pelo Avaí após empate em 1 a 1 neste sábado.

CBF - A partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a entidade irá adotar nova regra, aprovada no último conselho da International Football Association Board (Ifab), para impedir a cera dos goleiros durante o jogo. Ela consiste em conceder um escanteio ao adversário assim que o goleiro segurar a bola com as mãos por mais de oito segundos.

Fórmula 1 - Oscar Piastri conquistou o Grande Prêmio da China, após manter a liderança durante a maioria absoluta da corrida na madrugada deste domingo. O australiano venceu pela terceira vez na carreira, com um tempo de 1h36min934. Piastri liderou a dobradinha da McLaren no pódio, com Lando Norris em segundo, deixando George Russell, da Mercedes, em terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 14º.

Surfe - O Brasil segue dominando as ondas da Praia de Supertubos. Em uma final verde-amarela repleta de manobras aéreas, Yago Dora superou Italo Ferreira e conquistou o título do MEO Rip Curl Pro Portugal, neste domingo, a terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe.

Judô - Rafael Macedo subiu ao pódio neste domingo no Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia. Ele conquistou o bronze na categoria até 90kg ao derrotar o holandês Mark van Djik por ippon no golden score. Após perder nas quartas de final, Macedo se recuperou na repescagem e, na disputa pelo pódio, precisou de 23 segundos no tempo extra para aplicar um ashi guruma e garantir a vitória.